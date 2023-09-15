Son makro verilerin ardından Bitcoin fiyatı 26.000 doların üzerinde konumunu sağlamlaştırdı ancak beklenen hareket halen başlamadı. Uzmanlar bu hafta 26.400 dolar üzeri güçlü kapanışları daha büyük bir toparlanmayı destekleyeceğini söylüyordu. Ancak yazı hazırlandığı sırada BTC fiyatı yeniden 26.400 dolara kadar geriledi. Peki güncel tahminler neye işaret ediyor?

Kripto Paralar Son Durum

Popüler kripto yorumcusu Poppe piyasalara dair son değerlendirmesini yayınladı. Son 9 aydır net yengeç piyasalarında olduğumuz için analistlerin iddialı tahminleri pek başarıya ulaşmadı. Ancak bir kırılma göreceğiz ve bunu en azından bir uzman önceden görecek. Bu yüzden başarı ihtimali zayıf da olsa Poppe tarafından ortaya atılan iddialar değerli olabilir.

Analistin dünkü değerlendirmesine göre fiyat daha derin diplerden kaçınacak.

“Bitcoin potansiyel bir yükseliş patlamasını harekete geçirebilir, ancak düşük seviyeleri tekrar test etmediğinden emin olmamız gerekiyor. 25.000 dolarda bir yükseliş gördük ve daha yüksek rakamlarda tutunmalıyız. Bu durumda, 25.600-25.900 doları tutmalıyız. Bu bölgenin altı iyi değil”.

Bitcoin Fiyat Analizi

Kral kripto para birimi kritik hareketli ortalamalar kümesinin altında kalmasına rağmen, 200 haftalık üssel hareketli ortalamadan destek almaya devam ediyor. Mart ayında geri kazanılan bu seviye ayı sezonu sonu ve boğa başlangıcı için önemli bir ilk adımını temsil ediyordu. Hayes de buna dayanarak boğa piyasasının aslında bu dönemde başladığını söylemişti.

Poppe sözlerine şöyle devam etti;

“Bu döngüde en derin dipleri çoktan gördüğümüzü düşünüyorum. Neden mi? Çünkü yine 200 Haftalık EMA’nın üzerinde duruyoruz ve büyük olasılıkla bu sefer de bunun üzerinde kapanacağız. Eylül ayı beklediğimiz kadar kötü geçmiyor ve bu iyi.”

Stockmoney Lizards da 2022 dibinin ardından Mart ayında işlerin tersine dönmeye başladığını yazdı. Bu döngüde dönüş uzun sürse de tarihsel verilere göre Bitcoin için artık boğa yolculuğunun başlanmış olması gerekiyor. Elbette tarihsel veriler her zaman tekrar etmez ancak bugün BTC parabolik bir yükselişe başlasa ve bu bugün bile olsa bu ralliye onlarca gerekçe sayılabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.