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Geçmişte başarılı tahminlerde bulunan popüler isimler yatırımcılar tarafından daha fazla dikkate alınıyor. Bunlardan biri 2022 yılındaki dibi doğru tahmin eden ünlü bir trader ve uyarıda bulunuyor. Elbette bu isimler geleceği göremiyor ve geçmiş başarılarının gelecekte onları haklı çıkarması gerekmez. Ancak farklı bir bakış açısı arayanlar buraya bakabilir.

Kıdemli Kripto Trader Yorum

Bitcoin’in 2022’deki dip seviyesini doğru tahmin eden bir kripto stratejisti, kısa süre önce piyasalara dair beklentilerini paylaştı. Son Bitcoin yorumunda DonAlt takma adıyla tanınan analist Bitcoin’in şu anki değeri olan 30.202 dolarda da risk-ödül yatırım oranının istenmediğini söylüyor.

“Benim için oldukça basit. Bence burası yaklaşık 32.000 dolar ile üst aralık yaklaşık 60.000 arasında riskin çoğu ve ödülün çok az olduğu yer var. IMO’ya göre yeni dipler yapmayacağız, dolayısıyla ayı piyasası çizgisine ne kadar yaklaşırsanız o kadar iyi.”

Trader tarafından paylaşılan grafiğe bakıldığında popüler isim yatırımcıların yatırımlarında daha iyi bir risk-ödül oranına sahip olmak için Bitcoin’i ayı piyasası çizgisine daha yakın olan 20.000 dolardan satın almalarının daha iyi olacağını söylüyor. Bitcoin Kasım ayında ayı piyasasının en düşük seviyesi olan 15.700 dolara ulaştı.

Ayrıca 20.000 ila 30.000 dolar arasını “whatever market” olarak adlandırarak piyasa aralığı trendlerini belirliyor. DonAlt, 32.000 seviyesinin üstünün, 2021’de Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 69.000 doları gören “boğa piyasası” aralığı olduğunu söylüyor.

Bitcoin Fiyatı Yorum

DonAlt kripto kralı bu hafta başında 30.000 eviyesinde işlem görürken Bitcoin’i sattığını ve Kasım ayında üçünü de satın aldıktan sonra Cuma günü Litecoin (LTC) ve XRP’yi sattığını söylüyor. Ancak bu stratejisi şimdilik ona kazanç getirmiş değil. Altcoinlerin önemli bir kısmı son birkaç günde gelen enflasyon verisinin ardından yükselişe geçti. Ünlü trader muhtemelen gelecek verilerin beklenti olmasını bekliyordu ancak hedeflediği şeye ulaşamadı.

“Son birkaç gün içinde BTC’yi, bugün de LTC ve XRP’yi sattım. BTC ~ %90 arttı LTC ~ %65 Artış XRP ~ %50 Artış Benim için bir zevkti, bu kadar hızlı hareket edeceğimi düşünmemiştim ama yine de mutluyum. Bundan sonra nerede işlem yapmak istediğime karar vermeden önce biraz bekleyeceğim.”

Salı günü DonAlt, Bitcoin yatırımından 2 kat kazanç elde ettiğini söyledi.

“Pozisyonu kapattım (şimdilik). Elde ettiğim 2 kattan memnunum ve başka bir harika fırsat görene kadar bir süre dinleneceğim. Düşüş eğiliminde değilim ama önümüzdeki birkaç ay sakin olmak ve BTC fiyatından başka şeyler düşünmek istiyorum.”

Nisan yükselişinde dışarıda kalan birçok yatırımcı Bitcoin fiyatının tekrar 30.000 dolar altında ve özellikle 24.000 dolar seviyesinde bir dip yapmasını umuyor. DonAlt’ın senaryosu da muhtemelen bu şekilde.