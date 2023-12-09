Kıdemli Analistten Bu Altcoine Uyarı: “Er yada Geç Düşecek!”

Kripto para piyasalarında yakından tanınan analist sepetindeki altcoinleri açıklayarak Solana tabanlı (SOL) bir meme token hakkında bir uyarıda bulundu. İşte analistten altcoin yorumu!

Analistten BONK Yorumu!

Altcoin Sherpa takma adıyla bilinen uzman kripto para analisti sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda takipçilerine Bonk’un (BONK) biraz daha yükseldikten sonra büyük bir düşüşe geçebileceğini ileri sürdü. Bununla birlikte meme token açığa almanın “hızlı bir trenin önüne adım atmaya” benzediği konusunda yatırımcıları uyarıyor ve token işlemleri için kaldıraç kullanılmamasını tavsiye ediyor. Kıdemli kripto para analisti yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

BONK: Bu durum bir çeşit tepe noktası olana kadar hızlanmaya devam edecek. Birkaç gün önce girdim ve çalışmaya devam ediyor. Dün yarısını aldım ve bu yolculuk sırasında kar almaya devam edeceğim. Hata yapmayın, bu eninde sonunda daha da düşecek.

Daha sonra kıdemli kripto para analisti, BONK’un 0,0000110 dolar veya 0,00000752 dolar civarındaki önceki destek seviyelerine düşebileceğini öne sürdü. BONK, yazı kaleme alındığında 8 Kasım tarihinden bu yana %980 oranında bir artışla 0,00001232 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Solana’da Yükseliş Beklentisi!

Ardından kripto para analisti, akıllı sözleşme platformu Solana’ya ilişkin bakış açısını güncelliyor ve Ethereum (ETH) rakibi için bir adım daha öngörüyor. Uzman isim konu hakkında şunları söyledi:

SOL: burada bir çıkış var, bunu görmek hoşuma gidiyor. Sırada 80 dolar var (kesinlikle gelmeli) ve ondan sonra baktığım bir sonraki kilit seviye 116 dolar. Hala piyasadaki en güçlü token’lardan biri.

Solana yazı kaleme alındığında son 24 saat içerisinde %11,6 oranında bir artışla 73,10 dolardan işlem görüyor. Son olarak analist layer 1 blockchain Avalanche’ın (AVAX) yakında mevcut değerinin %42’sinden fazla artabileceğini belirterek şunları söyledi: