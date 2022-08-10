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Kıdemli Analistten Bitcoin Değerlendirmesi! Ayı Sezonu Bitiyor Mu?

Uzman analist Bitcoin'in fiyatlaması hakkında görüşlerini bildirerek ayı sezonunda sona gelindiğini öne sürdü. İşte ayrıntılar!
01:30
10 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında adından sıkça bahsettiren uzman analist Lyn Alden, bir makroekonomik faktörün Bitcoin’de (BTC) ayı piyasasının sonunu işaret edebileceğini söyledi.

Küresel Para Arzı

Lyn Alden, piyasa analisti Alessio Rastani ile yaptığı yeni bir röportajda, Bitcoin’in performansının küresel para arzının (M2) genişlemesi veya yavaşlaması ile sıkı bir şekilde ilişkili olduğunu belirtti. M2 para arzı kabaca, dolaşımdaki toplam para miktarı ve paraya yakın veya kolayca nakde çevrilebilen yüksek likiditeye sahip nakit olmayan varlıkları ifade eder. Kıdemli analist Lyn Alden röportajında konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

Dolar cinsinden ölçülen küresel para arzının oldukça hızlı bir şekilde artışı Bitcoin için harika bir ortam oluşturuyor. Aksi halde arz düştüğünde yani yıldan yıla oran gerilediğinde veya büyümeyi tamamen durdurduğunda, bu durum genellikle Bitcoin için oldukça kötü bir ortam. Olası bu durumda Bitcoin’in koruduğu şey fiyat enflasyonu değil, parasal enflasyon veya değer kaybıdır. Temelde bahsettiğim durumlar, likidite üzerinde oynanan oyunlardan biridir. Ayrıca izlenmesi gereken en önemli şey budur. Likiditede neler oluyor ve ekonomik büyümedeki değişim oranında neler oluyor?

Bitcoin’de Likidite Etkisi

Uzman analist Lyn Alden, M2 arzının ardından likiditenin Bitcoin’in fiyatlaması üzerindeki etkiyi ele alarak bazı değerlendirmelerde bulundu. Lyn Alden konuşmasında şunları söyledi:

Özellikle son altı ay içerisinde gördüğümüz gibi, likidite yaşanan düşüş ve ekonomik yavaşlama durumu söz konusu olduğunda Bitcoin’in oldukça kötü bir performans göstermesini beklersiniz. O zaman likiditede dibe vurulduğunda, parasal gevşeme yaşandığında ve resesyonun tam ortasında bir durumdayken Bitcoin’in dibi yakalamasını ardından iyi bir performans göstermesini bekliyorum.

Öte yandan bir diğer kripto para analisti Raoul Pal, geçtiğimiz ay içerisinde yaptığı açıklamalarda Lyn Alder’ın konuşmasında bahsi geçen likidite konusu hakkında şunları söyledi:

Kripto para birimleri küresel likidite tarafından yönlendiriliyor.

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