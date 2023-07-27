Kripto para yatırımcılarının özellikle on-chain meraklılarının yakından tanıdığı bir isim olan Ki Young Ju piyasa güncellemesini paylaştı. Bitcoin hakkındaki güncel görünümü ele alan CryptoQuant CEO’su önemli bir soruna dikkat çekiyor. Peki kripto para piyasalarında beklenen bir sonraki şey ne? Güncel görünüm bize ne anlatıyor?

Bitcoin Uzman Yorumları

Analiz platformu CryptoQuant’ın kurucu ortağı ve CEO’su Ki Young Ju kral kripto para birimi yıllık zirvesinin yaklaşık %10 altındayken güncel durumu ele aldı. Ki Young Ju, altı aydan daha uzun bir süre önce satın alınan ya da çıkarılan (madenciler tarafından) BTC‘lerin çoğunun sabit kalmasının bir sonucu olarak tanık olunan düşük satış baskısı nedeniyle Bitcoin’in hala bir boğa döngüsünde olduğunu söylüyor.

“Bitcoin hala bir boğa döngüsü içinde. Gerçekleşmiş sermayenin yaklaşık %71’i hareketsiz BTC’den (6 aydan uzun) oluşuyor ve bu da şu anda uzun vadeli sahiplerden gelen düşük satış baskısına işaret ediyor.”

Bitcoin ve Kripto Yorum

Peki Bitcoin boğa sezonundaysa neden beklenen ölçüde yükselemiyor? Bitcoin, yazı yazıldığı sırada 29.178 dolardan işlem görüyor ve 2023’ün en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 10 daha aşağıda ve buna rağmen Ki Young teknik olarak boğada olduğumuzu söylüyor. Aslında CryptoQuant CEO’su BTC için mevcut durumun kesin bir fiyat artışına işaret etmediğinin altını çiziyor.

“Daha düşük satış baskısı fiyat artışını garanti etmiyor, ancak BTC’nin en azından döngüsel zirvede olması daha az olası. BTC için Stablecoinler iyi bir şey. İnsanlar stablecoin kullanarak BTC satın alıyor”.

Kripto CEO’suna göre güncel durgunluğun arkasındaki gerekçe stablecoin arzının sabit kalması. Yatırımcılardaki stablecoin talebi artmadıkça yani itfalar yeni stablecoin basımını aşmadıkça sıkıcı fiyat hareketleri devam edecek.

“Alıcı taraf likiditesi için daha fazla stablecoin enjekte edilene kadar piyasa sıkıcı.”

Ayrıca CryptoQuant CEO’su, Tether (USDT) hakimiyetinin genel stablecoin pazarı içinde arttığına da dikkat çekiyor. Bu biraz da bazı pazarlarda talebin daralmasıyla güç kaybeden USDC gibi alternatiflerin ve BUSD’nin tarih oluşunun da sonucu olarak karşımıza çıkıyor. USDT’nin piyasa değeri şu anda 83,8 milyar dolarken, en yakın rakibi USD Coin’in (USDC) piyasa değeri 26,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.