  Kemerlerinizi Bağlayın! Uzman Bitcoin İçin Rekor Hedefi Söyledi, Tarih Verdi!

Bitcoin‘in (BTC) fiyatındaki Mayıs 2021 çöküşünü öncesinden öngörerek uyarılar yapmasıyla tanınan kripto para analisti Dave the Wave, en büyük kripto para için dikkat çeken bir analizde bulundu. Analist BTC’nin fiyatının yukarı yönde güçlü bir patlama yapmanın eşiğinde olabileceğini söyledi.

Bitcoin’de Yüzde 424’lük Muhtemel Senaryonun Ana Hatlarını Çizdi

Anonim kripto para analisti Dave the Wave, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından fiyat grafiklerine bakarak Bitcoin’in 35 bin doların hemen altındaki destek seviyesine derin bir düzeltme yapmadan önce potansiyel olarak yaklaşık 50 bin dolara yükselebileceğini söyledi. Analist, derin düzeltme hareketinin ardından Bitcoin’in 180 bin dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor ki bu mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 424’lük potansiyel yükselişe karşılık geliyor.

Dave the Wave, Bitcoin için altı rakamlı fiyat hedefine Nisan 2025’e kadar ulaşılacağını öne sürerek paylaştığı fiyat grafiğine “Muhtemel BTC senaryosu budur” notunu düştü.

Dahası analist, başka bir Bitcoin fiyat grafiğinde, kripto kralının 2020’deki blok ödülü yarılanmasından (halving) önce yaptığı gibi, Nisan 2024’deki blok ödülü yarılanmasından önce mini parabolik bir artış yapacağını tahmin ediyor. Dave the Wave’in paylaştığı fiyat grafiği mini-parabolik rallinin Bitcoin’i tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 69 bin doların biraz üzerini görebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin’in MACD Göstergesindeki Kritik Değişim

Dave the Wave ayrıca Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesinin Bitcoin’de uzun vadeli yükseliş moduna geçtiğini gösterdiğini ekledi. Bilindiği gibi MACD göstergesi bir trendin gücünü ve yönünü belirlemek için kullanılan popüler bir momentum göstergesidir. Analist MACD üzerinden yaptığı yorumda “BTC’nin aylık MACD’si sıfır çizgisini geçerek resmi boğa bölgesine giriyor.” dedi.

En büyük kripto para, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,78 yükselişle 35 bin doların hemen altında, 34 bin 769 dolardan işlem görüyor. Veriler BTC’nin fiyatının son 7 günde yüzde 2,11, son 30 günde ise yüzde 25,99 arttığını gösteriyor.