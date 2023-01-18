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  •   Kemerlerinizi Bağlayın! Öncü Gösterge Bu Altcoin İçin Yükseliş Sinyali Veriyor!

Kemerlerinizi Bağlayın! Öncü Gösterge Bu Altcoin İçin Yükseliş Sinyali Veriyor!

Veriler bu altcoin'in işlem aktivitesinin hızla arttığını ortaya koyuyor. İşlem aktivitesindeki artış, herhangi bir Blockchain ekosistemine olan yatırımcı ilgisinin artacağına dair öngörücü bir gösterge olarak hizmet etmektedir.
13:30
18 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para trader’ları ve yatırımcıları, önceki boğa piyasası döngülerinde bazen tanık olunan 100 katın üzerinde getiri sağlaması olası bir varlık olarak Optimism (OP) ekosistemine giderek daha fazla ilgi gösteriyorlar.

İşlem Aktivitesindeki Dikkat Çeken Artış

Optimisim’in işlem aktivitesi geçtiğimiz haftalarda, 2022’nin Kasım ayında ulaştığı zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 50 düşen rakibi Arbitrum’un aktivitesini geçerek istikrarlı bir şekilde arttı.

Aktivitedeki bu tür bir artış, herhangi bir Blockchain ekosistemine yönelik yatırımcı ilgisi konusunda öncü bir göstergesi olarak hizmet edebilir, çünkü bu ağ üzerine inşa edilen merkeziyetsiz uygulamaların (dApps), bu durumda Optimism’in altında yatan token’lara olan yatırımcı ilgisini ortaya koymaktadır.

Optimisim, yatırımcıların Blockchain ağı üzerinde birkaç cent’in altında işlem ücretleriyle ve birkaç saniyelik işlem süreleriyle işlem yapmalarına imkan tanıyan Ethereum tabanlı ölçeklendirme ürünü olarak geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve her biri bir öncekinden daha hızlı ve daha ucuz olmayı vaat eden Blockchain ağları arasında yer alıyor.

On-chain (zincir üstü) verileri Optimism’deki işlem aktivitesindeki yükselişin basit bir hype’dan ibaret olmadığını gösteriyor. Geçen hafta, ekosistem tek bir günde 800 binden fazla işlem kaydetti; bu sayı Kasım ayında görülen ağ aktivitesinin neredeyse iki katına ve geçen Haziran ayından bu yana on katına işaret ediyor.

Yıllık Yüzde 100’e Varan Getiri

Öte yandan Optimism’deki kilitli toplam değer (TVL) 600 milyon doların biraz altında bulunuyor. Popüler ticaret protokolü Synthetix tüm bu TVL’nin yüzde 18’ini oluşturuyor. Synthetix, yatırımcıların üçüncü taraf ticaret ve borsa sistemlerine güvenmeden finansal türevler üzerine bahis yapmasına imkan tanıyarak, hisse senetleri gibi küresel varlıklara düşük ücretlerle yatırım yapmak isteyen tematik bir pazar yeridir.

DeFiLlama‘nın sağladığı verilere göre, Optimism‘deki birkaç getiri platformu bazı likidite havuzlarında yıllık yüzde 100’e varan getiriler sunuyor. Bu durum, yatırımcı sermayesinin havuzlara akması konusunda itici güç görevi görüyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, Optimism ağının yerel varlığı OP token, son 24 saatte yüzde 3,5 düştü ve geçtiğimiz hafta yüzde 40’lık bir yükselişin ardından bir miktar değer kaybettti.

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