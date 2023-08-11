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  •   Kemerlerinizi Bağlayın! Kritik Uyarı Geldi: Bu Altcoin Üç Katına Çıkabilir!

Kemerlerinizi Bağlayın! Kritik Uyarı Geldi: Bu Altcoin Üç Katına Çıkabilir!

Özet

  • - Arthur Cheong, DeFiance Capital'in kurucusu, merkezi olmayan finans (DeFi) altcoin'i Lido'nun büyüme potansiyeline dikkat çekti.
  • - Likit staking piyasasının büyümesinin yatırımcıları çektiğini belirten Cheong, Lido'nun güçlü teknoloji ve güvenilirliği sayesinde büyümeden faydalanabileceğini ifade ediyor.
  • - Lido'nun Ethereum'un artan piyasa değeri ve diğer faktörlerle orta vadede gelir artışı yaşama potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
  • - Piyasa etkisi: Pozitif
01:30
11 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Risk sermayedarı Arthur Cheong’a göre, merkezi olmayan bir finance altcoin’i önemli bir büyüme için zemin hazırlıyor. DeFiance Capital’in kurucusu Cheong, Twitter takipçilerine kripto para staking çözümü Lido’nun (LDO) şu anda değerinin düşük olduğunu ve büyük büyüme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.

“DeFi Sektöründen Daha Üstün!”

DeFiance kurucusu Arthur Cheong, likit staking piyasasının büyük miktarda gelir gördüğünü ve volatilite eksikliği nedeniyle yatırımcıları çektiğini belirtti. Ayrıca uzman isim projenin büyük bir gelişme potansiyeli olduğunu vurgulayarak açıklamalarında şunları söyledi:

Likit staking piyasası, protokollerin hizmet verdiği zincirlerin değeriyle birlikte büyüdüğü için gelişmiş. Bugün ilk beş akıllı sözleşme zincirindeki staking protokolleri, yıllık 800 milyon doların üzerinde gelir elde ediyor. Ayrıca sektörün kazanç kalitesi, tekrarlayan ve volatiliteli olmayan yapıları nedeniyle diğer merkezi olmayan finans (DeFi) sektörlerinden daha üstün.

Kurucu Arthur Lido’nun, güçlü teknolojisi ve kanıtlanmış güvenilirliği nedeniyle staking piyasasının büyümesinden faydalanmak için iyi bir konumda olduğuna inanıyor. Konu hakkında ise şunları söyledi:

Lido, stETH etrafında oluşturduğu güçlü ağ etkisinin yanı sıra güçlü bir güvenilirlik geçmişi ve SSV ve Obol ağlar kullanarak merkezi olmayan doğrulayıcı teknolojisini dahil etme hareketi nedeniyle endüstrinin büyümesini yakalamaya hazır.

Lido’da Üç Katı Beklentisi!

Ayrıca artan Ethereum (ETH) piyasa değeri de dahil olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle Lido’nun orta vadede 3 kat gelir artışı görebileceğini belirterek açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

Lido’nun gelirinde orta vadede potansiyel bir 3 kat fırsat gördüğümüz için LDO’nun değeri düşük tutuluyor. 1) Ether piyasa değeri artıyor. 2) Şanghay sonrası yükselen Ethereum staking oranı. 3) Merkezi olmayan likit staking protokollerinin artan pazar payı. 4) Devam eden Lido hakimiyeti.

Lido, son 24 saat içinde %0,8 düşüşle yazı kaleme alındığında 1,85 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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