Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü isim Katie Haun mevcut ayı sezonunun, kripto para birimlerinin piyasaya sürüldüğü tarihten bu yana türünün ilk örneği olduğunu ileri sürdü.

Ayı Sezonu Bu Kez Farklı

Web3 odaklı Haun Ventures’ın CEO’su ve kurucusu geçmiş yıllarda yaşanan ayı piyasalarının aksine, mevcut kripto para düşüşünün küresel bir ekonomik çalkantı ile aynı zamana denk geldiğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Geçmiş dönemlerde yaşamamış bir durumun içerisindeyiz. Ciddi küresel makroekonomik koşulların ortasında bir kripto kışı. Enflasyona verileri bizim neslimiz adına ve yaşam süremiz boyunca görmediğimiz rekor seviyelere ulaştı. Ayrıca Ukrayna’da devam eden bir savaşımız var. Ek olarak mevcut konumda devam eden bir dizi başka faktör var. Yani yineleyerek söylüyorum bu kez çok farklı.

Ayrıca Katie Haun, kripto para piyasalarının yakın zaman içerisinde bir toparlanma olasılığının düşük olduğunu ileri sürdü. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Piyasa düzeltmesinin bir sonucu olarak stratejimizde değişen tek şeyin gerçekten geçiş aşamalarına odaklanmak olduğunu söyleyebilirim. Hatta size bir spoiler verebilirim: Sanırım piyasalarda bazı düzeltmeler görmeye devam edeceğiz, bu yüzden sonraki fonumuzu biraz daha yavaş dağıtabiliriz. Hatta 50/50 oranda olmayabilir ve bu uzun vadede sorun değil. Stratejimiz uzun vadede değişmedi. Bu alana bağlıyız ve bunu belirtmekte fayda var.

ABD’nin Kripto Para Çalışması

Uzman isim Katie Haun ayrıca ABD Başkanı Joe Biden’in kripto para birimlerini ve sorunlarını incelemeye ve önerilerde bulunmaya yönlendiren yürütme emri hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Katie Haun açıklamalarında şunları söyledi: