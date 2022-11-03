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Kasım’da Kemerlerinizi Bağlayın! DOGE ve Bu Altcoin Yeni Sürprizler Yapabilir!

Önde gelen ekonomi platformlarından Niarametrics analistlerine göre, Dogecoin (DOGE) ve bu altcoin Kasım'da sürprizler yapabilir. 
17:55
3 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Önde gelen ekonomi platformlarından Niarametrics analistlerine göre, Dogecoin (DOGE) ve bu altcoin Kasım’da sürprizler yapabilir.

Quant (QNT), Büyük Başarılara İmza Atıyor!

Quant, ağın verimliliğini ve birlikte çalışabilirliğini azaltmadan blok zincirleri ve ağları küresel ölçekte bağlamak için Haziran 2018’de piyasaya sürüldü. Quant, ilk blok zinciri işletim sisteminin oluşturulması yoluyla birlikte çalışabilirlik sorununu çözen ilk proje konumunda. QNT  fiyatı, son 4 ayda %300’ün üzerinde artış kaydederek 1,93 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile 31. sıraya kadar yükseldi. Son 4 ayda kripto para piyasası, 10 yıldan fazla bir süredir en kötü üç aylık performansını yaşadı. QNT, Ekim ayı boyunca, piyasa değerine göre ilk 100’de en iyi performans gösterenlerinden biri olmayı başardı.

Quant’ın CEO’su Gilbert Verdian, bankacılık sektöründe son derece iyi ilişkilere sahip. Yönetici, Avrupa Merkez Bankası, İtalya Merkez Bankası, Litvanya Merkez Bankası ve Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda çeşitli görevler yaptı. Kripto para topluluğu, Verdian’a bugün sektörde en büyük network’u olan ve deneyimli CEO unvanını verdi. Quant fiyatının artmasında birkaç önemli faktör rol oynadı. Özellikle, Merkez Bankası Dijital Para Birimlerine (CBDC) yönelik küresel eğilim ve çağrı, Quant’ın bu süreçteki rolü büyük yankı uyandırdı. Bununla birlikte, Santiment verilerine göre, Quant Network’ün günlük aktif adresleri (DAA), dört ay önce yaklaşık 5.850’den tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10.949’a ulaştı. Bu da altcoin’in uzun vadede güven verdiğini gösteriyor. QNT an itibariyle 156.064 dolardan işlem görüyor.

Yeni Müjdeler, DOGE’yi Yine Harekete Geçirebilir!

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından, yatırımcılar DOGE almak  için akın ederken, son yedi gün içinde lider meme coin etkileyici bir şekilde %100 değer kaydetti. Musk’ın DOGE’u ödeme sistemi olarak Twitter’a entegre etme söylentileri,  DOGE fiyatını Nisan ayından beri görülmeyen seviyelere taşıdı. An itibriyle, Dogecoin yatırımcılarının %62’sini kârda bulunuyor.  DOGE’nin fiyatı 26 Ekim’de milyarder girişimcinin Twitter biyografisini “Twitter Patronu” olarak değiştirmesiyle yükseldi. Aynı gün, 28 Ekim’de Musk, Twitter yeni anlaşmayı resmi olarak duyurmadan  önce Twitter’ın San Francisco’daki merkezini ziyaret etti.

Must etkisi, DOGE’nin akıllı sözleşme platformları Cardano ve Solana’yı geride bırakarak 17.1 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en büyük 8. kripto para birimi haline gelmesini sağladı. Musk’ın Twitter satın alması ile DOGE’nin devasa fiyat artışı arasındaki bağlantı, şaşırtıcı değil. Birçok Dogecoin yatırımcısı, Musk’ın yeni hamleleri ile DOGE fiyatının Kasım’da da ivme kazanacağına inanıyor.  DOGE’un Musk’a ait şirketler olan Tesla ve SpaceX’te bir ödeme aracı olarak kullanılabilmesi yüksek olasılık. Cardano CEO’su Charles Hoskinson bile, Dogecoin’in Twitter’a entegre edilmesinin artık “gerçek bir olasılık” olduğunu belirtti. Hoskinson daha sonra Dogecoin‘i yerleşik akıllı sözleşme işlevine sahip bir yan zincir olarak Cardano’ya ücretsiz olarak taşımayı teklif ederek bir adım daha ileri gitti. Analistlere göre, DOGE kasım ayında da sürprizler yapabilir.

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