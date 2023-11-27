Ethereum (ETH)

Karar Zamanı! “Altcoin Kralı İçin Vakit Daralıyor” Diyen Uzmandan Uyarı: Yatırımcılar Dikkatli Olmalı!

Özet

  • Kripto para analisti Benjamin Cowen, Ethereum'un Bitcoin karşısında zayıflığa işaret eden önemli bir dönemde olduğunu belirtti.
  • Cowen, ETH/BTC işlem paritesinin önümüzdeki haftalarda kritik bir karar noktasına ulaşabileceğini ifade etti.
  • Analist altcoin kralının Bitcoin karşısında düşebileceğini ve 0.03 BTC ile 0.04 BTC seviyelerine gerileyebileceği üzerinde duruyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, Ethereum‘un (ETH) Bitcoin (BTC) karşısında çöküşünü görebilecek önemli bir dönüm noktasına hızla yaklaştığını söyledi. Analist altcoin kralında BTC karşısında düşüş görülmesinin neredeyse kaçınılmaz olduğunu ileri sürdü.

İçerikler
ETH/BTC’de Karar ZamanıYükseliş Tredindi de Masada

ETH/BTC’de Karar Zamanı

Kripto para analisti Cowen, son video güncellemesinde YouTube’daki abonelerine ETH/BTC işlem paritesinin önümüzdeki hafta başında “karar zamanına” ulaşacağını söyledi. Analist “Bence Ethereum/Bitcoin işlem paritesi için karar zamanına çok yakınız. Hatta önümüzdeki birkaç hafta içinde bu sürece girilebilir ve karar zamanı süreci önümüzdeki hafta gibi çok daha erken bir tarihte gerçekleşebilir ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde Ethereum/Bitcoin işlem paritesinin hangi yönde kırılım yapacağına dair büyük bir karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Cowen, şu anda 0.05498 BTC (2 bin 49 dolar) seviyesinde bulunan ETH/BTC işlem paritesinde ne olacağına inandığını da açıkladı. Analist yaptığı açıklamada şunları söyledi

Benim temel görüşüm, Ethereum‘un Bitcoin karşısında nihayetinde yaklaşık 0.03 BTC ile 0.04 BTC’ye doğru düşeceği yönünde. Bu seviyeden itibaren potansiyel olarak Bitcoin’e karşı yükseliş trendine girebilir. Şimdilik popüler bir görüş olmasa da en azından The Merge güncellemesinden bu yana ETH’nin düşüş trendi içinde hareket ediyor.

Teknik olarak alçalan takoz formasyonunun oluşmuş olması ve alçalan takoz formasyonunun çoğunun yukarı yönde kırılım olma ihtimali bulunuyor olmasına rağmen işlem paritesinin düşeceğini, aşağı yönde kırılma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü Bitcoin hakimiyetinin yükseldiği yer burası ve altcoin piyasasının çoğunun Bitcoin’e döndüğü görülüyor.

Yükseliş Tredindi de Masada

Dahası Cowen, önümüzdeki birkaç haftanın piyasa değerine göre en büyük altcoin için neden çok önemli olduğuna ilişkin daha fazla detay sağladı. Analist “Peki önümüzdeki birkaç hafta neden Ethereum için Bitcoin’e karşı böyle bir karar zamanı diye sorabilirsiniz. Çoğu zaman Ethereum’da mevsimsellik ortaya çıkabilir, ancak mevsimsellik Aralık ortasına veya Ocak başına kadar ortaya çıkma eğiliminde değildir, burada genellikle Bitcoin’e karşı bir miktar zemin kazanılması söz konusu olabilir. Bu yüzden bundan hala birkaç hafta uzaktayız.” derken şu eklemeyi yaptı:

Yani benim iddiam Ethereum/Bitcoin işlem için önümüzdeki üç ile beş hafta boyunca sürebilecek bir zayıflık içinde olduğumuz yönünde. Bir zayıflık 0.057 BTC veya 0.058 BTC’ye veya daha da yüksek seviyeye tırmanamayacağı anlamına gelmez. Yani boğa piyasası destek bandına bakarsanız 0.059 BTC’ye, neredeyse 0.06 BTC’ye kadar çıktığını görürsünüz, dolayısıyla bu seviyelere kadar tırmanması kesinlikle mümkün.

Elbette hiçbir şekilde yükselmeyeceğini söylemeye çalışmıyorum, kesinlikle yükselebilir, ancak zayıflığın önümüzdeki birkaç hafta içinde olacağını düşünüyorum.

You Might Also Like

Ethereum Kurucusu Vitalik Buterin Konuştu! ETH’yi Neler Bekliyor?

Güncel Altcoin Analizi: Altcoin Kralı Ethereum İçin Neler Bekleniyor?

Dev Kripto Para Balinaları Bu Altcoin’i Toplamaya Doymuyor! Fiyat Hızla Parlayabilir!

Yeni Bir Ethereum Tartışması Fitili Ateşleyebilir! Açıklamaya Dikkat

Ethereum (ETH) 3.000 Dolara Mı Gidiyor?

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
Bir Önceki Yazı Robert Kiyosaki’den Çarpıcı Bitcoin Yorumu: Bitcoin Nasıl 1 Milyon Dolara Ulaşabilir?
Bir Sonraki Yazı Polkadot ve Ocean Protocol’de Son Durumu Değerlendiren Analistten Bu Altcoin İçin Kırmızı Alarm!
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Güncel Altcoin Analizi: LUNC ve AVAX İçin Takip Edilmesi Gereken Önemli Seviyeler Neler?
ALTCOIN
Kripto Madencilik Şirketi Hive’den Dikkat Çeken Adım: Süreçte Öne Çıkan Başlıklar
Madencilik
Coinbase CEO’su ve Kripto Paraların Geleceğine Dair Yorumları
COINBASE
Polkadot ve Ocean Protocol’de Son Durumu Değerlendiren Analistten Bu Altcoin İçin Kırmızı Alarm!
ALTCOIN
Lost your password?