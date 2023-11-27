Karar Zamanı! “Altcoin Kralı İçin Vakit Daralıyor” Diyen Uzmandan Uyarı: Yatırımcılar Dikkatli Olmalı!

Yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, Ethereum‘un (ETH) Bitcoin (BTC) karşısında çöküşünü görebilecek önemli bir dönüm noktasına hızla yaklaştığını söyledi. Analist altcoin kralında BTC karşısında düşüş görülmesinin neredeyse kaçınılmaz olduğunu ileri sürdü.

ETH/BTC’de Karar Zamanı

Kripto para analisti Cowen, son video güncellemesinde YouTube’daki abonelerine ETH/BTC işlem paritesinin önümüzdeki hafta başında “karar zamanına” ulaşacağını söyledi. Analist “Bence Ethereum/Bitcoin işlem paritesi için karar zamanına çok yakınız. Hatta önümüzdeki birkaç hafta içinde bu sürece girilebilir ve karar zamanı süreci önümüzdeki hafta gibi çok daha erken bir tarihte gerçekleşebilir ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde Ethereum/Bitcoin işlem paritesinin hangi yönde kırılım yapacağına dair büyük bir karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Cowen, şu anda 0.05498 BTC (2 bin 49 dolar) seviyesinde bulunan ETH/BTC işlem paritesinde ne olacağına inandığını da açıkladı. Analist yaptığı açıklamada şunları söyledi

Benim temel görüşüm, Ethereum‘un Bitcoin karşısında nihayetinde yaklaşık 0.03 BTC ile 0.04 BTC’ye doğru düşeceği yönünde. Bu seviyeden itibaren potansiyel olarak Bitcoin’e karşı yükseliş trendine girebilir. Şimdilik popüler bir görüş olmasa da en azından The Merge güncellemesinden bu yana ETH’nin düşüş trendi içinde hareket ediyor. Teknik olarak alçalan takoz formasyonunun oluşmuş olması ve alçalan takoz formasyonunun çoğunun yukarı yönde kırılım olma ihtimali bulunuyor olmasına rağmen işlem paritesinin düşeceğini, aşağı yönde kırılma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü Bitcoin hakimiyetinin yükseldiği yer burası ve altcoin piyasasının çoğunun Bitcoin’e döndüğü görülüyor.

Yükseliş Tredindi de Masada

Dahası Cowen, önümüzdeki birkaç haftanın piyasa değerine göre en büyük altcoin için neden çok önemli olduğuna ilişkin daha fazla detay sağladı. Analist “Peki önümüzdeki birkaç hafta neden Ethereum için Bitcoin’e karşı böyle bir karar zamanı diye sorabilirsiniz. Çoğu zaman Ethereum’da mevsimsellik ortaya çıkabilir, ancak mevsimsellik Aralık ortasına veya Ocak başına kadar ortaya çıkma eğiliminde değildir, burada genellikle Bitcoin’e karşı bir miktar zemin kazanılması söz konusu olabilir. Bu yüzden bundan hala birkaç hafta uzaktayız.” derken şu eklemeyi yaptı: