Uzmanlar kripto para piyasalarında daha fazla düşüş riskine dikkat çekerken Bitcoin fiyatı sabit kalmaya devam ediyor. Bu hafta makro cephede birçok veri açıklanacak ancak kripto paralar bu verilere de bir süredir tepkisiz kalmaya başladı. Peki ABD hisse senedi piyasaları, DXY ve kriptoyu birlikte düşündüğümüzde bizi neler bekliyor?

S&P 500 ve DXY Yorum

S&P 500 Endeksi (SPX) 24 Ağustos’ta hareketli ortalamalardan aşağı döndü ancak satıcılar daha fazlasına güç yetiremedi. Boğalar 25 Ağustos’taki toparlanmanın ardından alım baskısını sürdürdü ve endeksi hareketli ortalamalara geri itti. Alıcıların bu engeli aşması halinde endeks 4.607 ile 4.650 arasındaki genel direnç bölgesine yükselebilir.

Kritik bölge ciddi bir mücadeleye sahne olacak. Kriptodaki korelasyon pozitife döndüğü için iyimser senaryo BTC ve altcoin yatırımcılarının da lehine olabilir.

Dolar endeksine dönecek olursak düşüş trendi çizgisi geri alındı. Doların güçlendiğini gösteren DXY bize aslında makro verilerin, güncel görünümün, Fed’in daha fazla sıkılaşma ihtimalinin net bir tablosunu sunuyor. Eğer DXY artıyorsa kripto için düşüş devam edecek demektir.

Boğalar bir sonraki denemelerinde endeksi ı 106 seviyesine çekmeye çalışacak. Yükselen 20 günlük üssel hareketli ortalama (103) ve aşırı alım bölgesine yakın göreceli güç endeksi (RSI) alıcılar için avantaja işaret ediyor.

Kripto Paralar ve BTC Yorum

CoinGlass verilerine göre Bitcoin Ağustos ayında yaklaşık %11 değer kaybetti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kayıplar %13,88’di. Eylül ayı için de tablo pek parlak görünmüyor. Tarihsel veriler Eylül ayının ciddi satışlara gebe olduğunu söylüyor. Bloomberg Intelligence kıdemli makro stratejisti Mike McGlone hafta sonu sizinle paylaştığımız üzere daha fazla düşüş uyarısında bulunuyor. BTC 30.000 doların üzerindeyken de Mike benzer şeyler söylüyordu.

Bitcoin 24.800 ile 26.833 dolar arasındaki aralıkta işlem görmeye devam ettiği için herkes temkinli olmayı seçiyor. Aşağı eğimli hareketli ortalamalar ve aşırı satım bölgesindeki RSI, ayıların komutada olduğunu gösteriyor. Ancak boğaların 24.800 dolar desteğini güçlü biçimde savunuyor oluşu yükseliş umudunu besliyor.

Fiyat destekten geri dönerse, BTC/USDT çiftinin konsolidasyonuna bir süre daha devam edebileceğini gösterecektir. Yukarı yönde 26.833 doların ikna edici biçimde aşılması talebi tetikleyebilir. Bu senaryoda 28.806 ve 30.000 dolar hedefleri bulunuyor.

Bugünlerde uzmanların ittifak ettiği senaryo ise 24.500-24.800 dolar altında kapanışlarla fiyatın 23.500 ve 22.000 dolar bölgesine çökmesidir. Bu durumda altcoinler yeni tarihi dipler yapabilir.