  Kanadalı Parlemento Üyesinden Bitcoin Konuşması: Satoshi Nakamoto’ya Teşekkür Etti

Bitcoin white paper’ın yayınlanmasının 15. yıldönümünde Kanadalı Parlamento Üyesi (MP) Joel Lightbound, Kanada parlementosunda Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’ya teşekkür etti. Milletvekili konuşması sırasında insanların Bitcoin’i incelemesi gerektiğini savundu. Lightbound, parlemento kürsüsünde yaptığı konuşma sırasında kendisinin de Bitcoin sahibi olduğunu açıkladı ve insanların bu varlığı satın almasından çok incelemesi gerektiğini söyledi.

Kanada Parlementosu’nda Bitcoin Rüzgarı

Milletvekili, Bitcoin’in finansal kriz döneminde yaratıldığını ve yıllar içinde insanların bu varlığı hayatlarını güçlendirmek için bir araç haline getirdiğini sözlerine ekledi. Joel Lightbound, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

“Bitcoin binlerce ailenin para biriminin değerinin düşmesi trajedisinden kaçınmasına yardımcı oldu. Gerçekten ilerici bir ideali temsil ediyor. Bu nedenle bugün her kim olursa olsun Satoshi Nakamoto’ya teşekkür etmeme ve Bitcoin white paper’ının 15. yıldönümünün kutlu olmasını dilememe izin verin.”

Milletvekili konuşması sırasında biri eski Twitter CEO’su ve Bitcoin savunucusu Jack Dorsey’den diğeri ise Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler’den olmak üzere iki önemli alıntı yaptı. Gary Gensler’den yapılan alıntı SEC başkanı olmadığı 2019 yılına aittir.

Gensler’ın Kripto Hakkındaki Düşünceleri

Gensler, 2019’daki bir blog yazısında kripto ekosisteminde binlerce proje olmasına rağmen Satoshi Nakamoto tarafından yaratılan Bitcoin’in değişimi teşvik etme potansiyeline sahip olduğunu yazmıştı. Gensler, yazısında şu ifadelere yer vermişti:

“Doğrudan veya dolaylı olarak bir katalizör olarak. Doğrulama ve ağ oluşturma maliyetlerini düşürme potansiyeli, özellikle ekonomik rantları ve veri gizliliği maliyetlerini düşürmek ve ekonomik katılımı teşvik etmek için takip edilmeye değer.”

Gensler ayrıca Bitcoin white paper’ının 15. yıldönümünde Satoshi Nakamoto’yu kutlayan bir tweet attı. Ancak Gensler bu yazısında yatırımcıları kandıran kripto şirketlerinin menkul kıymetler yasalarına uygun davranmaya başlamalarını öneren bir mesaj da ekledi.

Gensler, SEC başkanı olmadan önce kripto topluluğu ve kripto öğretimi geçmişi göz önüne alındığında Gensler’in atanması herkes tarafından oldukça olumlu karşılanmıştı. Ancak SEC başkanlığı görevi, kripto topluluğu için tartışmalar ve hayal kırıklıklarıyla dolu oldu.