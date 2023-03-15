Okuma Süresi: 4 Dakika

Bugünün ana gündem maddesi Credit Suisse oldu ve mevcut görünüm artık yarım trilyonluk devin iflasın eşiğinde olduğunu gösteriyor. Bir bankanın mali açıdan zor durumda olmasından daha kötü bir şey varsa o da bunun Twitter’da tartışılıyor olmasıdır. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte kitleler çok daha hızlı biçimde yönlendirilebiliyor ve likidite açısından zor durumda olan bankalar çok daha büyük problemler yaşayabiliyor. Hatta iflasları bile hızlanabiliyor.

Bitcoin (BTC)

Geçtiğimiz günlerde Silicon Valley Bank üst düzey yöneticisi sosyal medya üzerinden bankasının tartışılmasının engellenmesi halinde durumun daha da kötüleşmeyebileceğinden bahsetmişti. Kulağa saçma gelse de bu bir gerçek. Günümüzde kısmi rezerv bankacılığı eğer riskini doğru ayarlayamazsa sosyal medyadaki dedikodular onların çok daha hızlı iflas etmelerine neden olabilir. Daha da ilginci aynı şey kripto para borsalarında olduğunda siyasilerin sorunun kriptoda olduğunu söylemesidir.

Yatırımcılar, büyük ABD ve küresel operasyonları olan Credit Suisse‘in 14 Mart’ta 2021 ve 2022 yılları için finansal raporlama süreçlerinde “bazı önemli zayıflıklar” bulduğu uyarısında bulunması nedeniyle tedirgin. Credit Suisse’in hisseleri 15 Mart’ta tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Tüm bu kaos Bitcoin’i de etkiledi. Boğalar Bitcoin’i 14 Mart’ta 25.250 dolarlık genel direncin üzerine çıkardı ancak mum çubuğundaki uzun fitil, ayıların savaşmadan teslim olmaya hazır olmadığını gösteriyor. Güçlü satışlar fiyatı 25.250 doların altına itti. Boğalar mevcut seviyeden çok fazla vazgeçmezse, 25.250 doların üzerindeki kapanışlar Bitcoin fiyatının 32.000 dolara doğru yolculuğuna devam etmesini sağlayabilir.

Ayılar yükseliş momentumunu yavaşlatmak istiyorsa, fiyatı hızlı bir şekilde hareketli ortalamaların altına çekmeli. Şimdilik Bitcoin fiyatı 24.300 dolar seviyesini desteğe çevirmeye çalışıyor.

Altcoinler Yorum

Kripto paraların kümülatif değeri 1,1 trilyon dolar seviyesini aştı ve bu son derece pozitifti. Ancak bir sorun var. Birçok altcoin BTC paritesinde güç kaybetti ve BTC piyasa hakimiyeti bunun genel bir problem olduğunu doğruluyor. O halde BTC’nin yüksek bir seviyede konsolide olması BTCD gevşemesiyle altcoinlere güzel kazançlar getirebilir.

Ethereum (ETH)

Ether dün gelen verilerle 1.743 dolarlık genel direncin üzerine çıktı, ancak boğalar daha yüksek seviyeleri sürdüremedi. Bu da ayıların seviyeyi korumaya çalıştığını gösteriyor. Fiyatın 1.743 dolar ile 20 günlük EMA (1.588 dolar) arasında konsolide olması, duyarlılığın olumluya döndüğünü ve yatırımcıların düşüşte alım yaptığını gösterecek. Bu da 1.743 doların üzerinde bir kırılma ve kapanış olasılığını artıracaktır. Eğer başarılı olursa 2.000 dolar hedefi uzun bir aranın ardından yeniden test edilebilir. Bu varsayımın aksine, fiyat düşer ve hareketli ortalamaların altına inerse, fiyat 1.743 ila 1.352 dolar arasında geniş bir aralıkta konsolide olabilir.

Shiba Coin Yorum

Ayılar yine fiyatı 0,000010 dolarlık psikolojik destek bölgesine çekmeye çalışıyor. Eğer bunu başarırlarsa 0,000008 ila 0,000007 dolar bölgesine doğru bir düşüş görebiliriz. Bugünlerde Shiba Metaverse ve Shibarium hakkında daha büyük müjdelere ihtiyaç var.

Eğer fiyat bu bölgede toparlanırsa 0.000018 dolar hedefli şekilde yükselişine devam edebilir. Yakın vadede, 50 günlük SMA’nın (0,000012 dolar) üzerinde bir kırılma, avantajı boğaların lehine çevirecektir.

Dogecoin Yorum

DOGE fiyatı ayıların savunduğu düşüş trendi çizgisine kadar yükseldi. Düşen 20 günlük EMA (0,07 dolar) ve negatif bölgedeki RSI, ayıların dümeni tuttuğunu gösteriyor. Satıcılar, fiyatı 0,07 dolarlık acil desteğin altına çekmeye çalışıyor. Bu destek çökerse, fiyatın 0,06 dolara gevşediğini görebiliriz. Artan BTCD ve korunamayan 25.000 dolar seviyesi altcoinlerdeki risk iştahını zayıflatıyor.

Aksine, fiyat mevcut seviyeden toparlanırsa, daha düşük seviyelerin alıcıları çektiğini gösterecektir. Bu senaryoda fiyat 0,1 dolara kadar yükselebilir.

SOL Coin Yorum

Ayılar Solana‘nın yükselişini 50 günlük SMA’da (22,40 dolar) durdurmaya çalışıyor ancak boğalar fiyatı 19,68 dolarlık desteğin üzerinde tutmak için mücadele veriyor. Bu, boğaların fiyatı tekrar düşüş trendi çizgisine itmeye çalışacağını gösteriyor. Bu, göz önünde bulundurulması gereken hayati bir dirençtir çünkü üzerinde bir kırılma ve kapanış potansiyel bir trend değişikliğine işaret edecektir.

Eğer ivme yeniden artarsa 28 dolar direnci daha kolay biçimde aşıldıktan sonra 39 dolara doğru yükseliş devam edebilir. Bunun yerine, fiyat düşmeye devam eder ve 19,68 dolar altı kapanışlarda 15,28 dolar desteğinin test edildiğini görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.