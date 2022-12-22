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  •   Justin Sun Bombayı Patlattı: Kriptoları Tüm Dünyada Değiştirebilecek Yenilik Yolda!

Justin Sun Bombayı Patlattı: Kriptoları Tüm Dünyada Değiştirebilecek Yenilik Yolda!

Kripto paralar için önemli bir sima olan Justin Sun yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklama tüm kripto dünyasını şekillendirebilir.
16:10
22 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tron’un kurucusu Justin Sun Perşembe günü yaptığı açıklamada, kripto borsası Huobi Global’in Huobi Visa Card’ı piyasaya sürmek için finansal hizmetler devi Visa ile ortaklık kurduğunu söyledi. Ortaklığın amacı, fiat ve kripto arasında daha verimli ve uygun bir kanal oluşturmaktır. Dahası, dünya genelinde kriptonun benimsenmesini artırmak.

Huobi Visa ile Ortak Oldu

Aralık 22’teki resmi bir duyuruda Huobi, kripto varlık endüstrisini tanıtmak için Huobi Visa kartını başlatmak için Visa ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Başlangıçta, Huobi Visa Kartı Avrupa pazarında sunulacak. Kart daha sonra diğer bölgelerde de kullanıma sunulacak. Justin Sun, Huobi Visa kart lansmanının hem şirket hem de kripto topluluğu için önemli bir kilometre taşı olduğunu iddia ediyor.

Justin Sun Twitter’da Şunu Söyledi:

Gelecekte, Her Huobi kullanıcısı otomatik olarak Dominika evreninin bir vatandaşı ve kimlik özgürlüğünün, finansal özgürlüğün tadını çıkartmasını sağlayacak Visa kartı alacak. Elinizde tek bir kartla dünyayı dolaşın!

Lansmanın kripto varlıkların küresel olarak tanıtımına katkıda bulunması bekleniliyor. Ayrıca, herkesin kripto varlık hizmetlerine erişim sağlaması ve küresel finansal sisteme katılması hedefleniliyor.

Visa Kripto Para Birimi Başkanı Cuy Sheffield şu şekilde açıklama yaptı:

Huobi gibi yenilikçi bir platformla işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Visa’nın kripto para ekosistemi ile küresel yatırımcı ağımız ve finansal yapılarımız arasında bir köprü olmasını umuyoruz.

Huobi Visa kartı, kullanıcıların Huobi hesabıyla bağlantılı olacak. Huobi hesabındaki kripto varlık bakiyesi, dünya çapında 80 milyondan fazla Visa destekli işyerinde ödeme yapmak için kullanılabilecek. Ayrıca kart, Huobi Token (HT) cinsinden nakit para iadesi, indirim ve airdrop kuponları ve Huobi Earn ürün yatırım ayrıcalıkları gibi avantajlar da sunacak.

Visa Hamle Yapmaktan Çekinmiyor

Visa, kripto ortaklıklarının ön saflarında yer alıyor ve kripto para birimlerinin geleceğine inanıyor. Aralık ayı başlarında Visa, Ethereum entegrasyonunun kullanıcıların üçüncü tarafların katılımı olmadan işlem yapmalarına olanak sağlayacağını öne sürdü.

Haberin ortaya çıkmasının ardından Huobi Token (HT) fiyatı neredeyse %3 arttı. Şu anda HT fiyatı 5,42$’dan işlem görüyor ve 24 saatlik en düşük ve en yüksek seviyeleri sırasıyla 5,19$ ve 5,49$.

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