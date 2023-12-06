JPMorgan CEO’su: Elimde Olsa Kripto Paraları…

Dünyanın en büyük finans kuruluşları arasında olan JPMorgan’ın CEO’su James Dimon bugün gündemine kriptoyu aldı. Geleneksel finans kuruluşlarının en büyüğü olan BlacRock spot Bitcoin ETF onayı için çırpınırken Dimon çok farklı düşünüyordu. Peki yıllar sonra bu yanlışından dönecek mi?

JPMorgan Kripto Paralar

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon bugün Capitol Hill’de yaptığı açıklamalarda kripto paralara adeta ateş püskürdü. Müşteri varlıkları açısından en büyük ABD bankası olan JPMorgan aynı zamanda kripto düşmanı bir CEO’ya da sahip. Bugün Senatör Elizabeth Warren’ın tarafından yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi;

“Kriptoya, Bitcoin’e ve benzerlerine her zaman derinden karşı oldum. Bunun tek gerçek kullanım alanı suçlular, uyuşturucu kaçakçıları, kara para aklama ve vergi kaçırmadır. Eğer ben hükümetin yerinde olsaydım kripto paraları yok ederdim”.

Kriptonun ebedi düşmanlarından Senatör Warren ise şunları söyledi;

“Bankacılık politikası söz konusu olduğunda, genellikle milyarlarca dolarlık bankaların CEO’larıyla el ele tutuşmam ama bu bir ulusal güvenlik meselesi. Teröristlerin, uyuşturucu kaçakçılarının ve haydut ulusların tehlikeli faaliyetleri için kripto kullanmaları engellenmelidir. Kongre’nin harekete geçme zamanı gelmiştir”.

Kripto Paralar Yasaklanmalı Mı?

Sorun şu ki kripto paralardan daha ziyade bahsettiği suçları işleyenler dolar, euro gibi para birimlerini kullanıyor. Bugün milyar dolarlık uyuşturucu trafiğinden, insan ticaretinden, kaçakçılıktan ve her türlü suçtan bahsediyorsak neredeyse tamamının itibari para birimleriyle ödemesinin yapıldığını da bilmeliyiz.

Peki ya Warren tarafından altı çizilen haydut uluslar kim? Veya yıllar içinde hangi ülkelerin vatandaşları Warren gibi düşünenler tarafından haydut olarak ilan edilecek?

Eğer sorun sadece kripto paralarsa 2009 yılından önce dünyada uyuşturucu kaçakçıları, kara para aklama ve vergi kaçırma olayları olmamalıydı. Fakat sorun kripto paralar değil, sorun geleneksel finans sistemine, sınırsız para basma özgürlüğüne, enflasyonla, ekonomik yaptırımlarla insanların cebindeki paraya el koyma özgürlüğüne karşı çıkan bir teknoloji. Bunun yok edilmesi için Dimon yüksek sesli itirazlarını dün olduğu gibi bugün de özgürce dile getirebilir.

Dimon daha önceki açıklamalarında Bitcoin‘i “abartılmış bir sahtekarlık” olarak gördüğünü söylemişti. Ancak bankası Bitcoin ile hayatımıza giren blockchain teknolojisiyle yakından ilgileniyor.