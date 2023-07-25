Japonya Başbakanı Kishida’dan Ses Getiren Kripto Para Açıklaması!

Özet

  • Başbakan Fumio Kishida, Japonya'nın kripto para kullanımı ve Web3 teknolojisine destek vereceğini açıkladı.
  • Kishida, içerik endüstrisini canlandırmak ve Web3 tokenleri'nini kullanımını artırmak için düzenleyici ortamı iyileştireceklerini söyledi.
  • Japonya'nın Web3 teknolojisine ve kripto paralara desteği merkeziyetsiz ekonomiye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
09:37
25 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bugün yaptığı açıklamada ülkenin kripto para kullanımı söz konusu olduğunda Web3 için ortamı iyileştirmeyi ve içerik endüstrisini yeniden canlandırmayı planladığını söyledi. Kishida’nın sektörü destekleyici açıklamaları kripto para dünyasında büyük ses getirdi.

Web3’e ve Kripto Paralara Desteğini Açıkladı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkenin yıllık genişletilmiş politika taslağında Web3 teknolojisine ve kripto paralara verdiği desteği ifade etti. Kishida, kullanıcı korumasının önemini vurgularken aynı zamanda Web3 tokenler’inin kullanımı ve içerik endüstrisinin canlandırılması için ortamın iyileştirilmesini hedefliyor. Kishida bu açıklamaları Tokyo’daki WebX konferansında kaydedilen bir video yayınında yaptı.

Başbakan, Web3‘ün yeni kapitalizm biçiminin önemli bir parçası olarak görüldüğünü ve inovasyon, start-up’lar ve dijital dönüşüm yoluyla büyüme ve servet dağılımını artırmaya odaklanan amiral gemisi ekonomi politikasıyla uyumlu olduğunu yineledi.

Kishida, konferans sırasında büyük bir Japon şirketinin Metaverse‘de değerli bir ekonomik bölge yaratacak iddialı ve büyük ölçekli bir proje açıklamayı planladığını da duyurdu. Bu hamle, iktidardaki Liberal Demokrat Parti‘nin Web3 teknolojisini ve potansiyel ekonomik faydalarını benimsemeye devam edeceğinin işareti olarak yorumlandı.

Japonya ve Web3

Başbakan Kishida’nın açık bir şekilde Web3’ün gelişimini ve ilerleyişini destekleyeceklerini açıklamış olması ve hükümetin kripto paralar için elverişli bir düzenleyici ortam yaratma çabaları, Japonya’da Blockchain ve kripto para alanında inovasyon ve büyümeyi teşvik etmeye yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Ülkenin bu tutumu, Web3 teknolojisinin çeşitli sektörleri dönüştürme ve ekonomik kalkınmayı sağlama potansiyelinin farkında olduğunu gösteriyor.

Japonya’nın Web3’ü desteklemeye ve benimsemeye devam etmesiyle birlikte, ülke kendisini gelişmekte olan merkeziyetsiz ekonominin ön saflarında yer alacak şekilde konumlandırıyor. Japonya, Blockchain tabanlı projeler ve kripto paralar için elverişli bir ortamı teşvik ederek, hızla gelişen Web3 ortamına yatırım, yetenek ve teknolojik ilerlemeleri çekmeyi amaçlıyor.

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