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İsviçre İlk Adımı Attı Kanada ve Brezilya Tamam Dedi! Bitcoin’de Sıra Ne Zaman ABD’ye Gelecek?

Özet

  • VanEck'in CEO'su Jan Van Eck'e göre ABD'de ETF'ler için uzun bir yol var.
  • İsviçre geçtiğimiz yıl ETF'lerin kullanımını onaylamıştı.
22:20
22 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Borsa Yatırım Fonları (ETF’ler) son yıllarda popülaritesinde kayda değer bir artış yaşadı ve çeşitlendirilmiş varlık portföylerine yatırım yapmak isteyen geniş bir yatırımcı kitlesinin ilgisini çekti. Geleneksel hisse senedi yatırımcıları uzun zamandır ETF’lerin avantajlarından yararlanırken, kripto topluluğu Bitcoin-spot ETF’lerin piyasaya girme potansiyelini hevesle izliyor.

ETF’ler Rafa Mı Kalktı?

Bloomberg’in haberine göre, küresel yatırım yönetimi firması VanEck’in CEO’su Jan Van Eck 18 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, yakın gelecekte ABD’de bir Bitcoin-spot ETF’sinin piyasaya sürülme ihtimalinin olmadığını söyledi.

Van Eck, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Bitcoin tröstünü bir ETF’ye dönüştürme hamlesini engellediği için menkul kıymetler düzenleyicisine dava açan Grayscale’e karşı yasal anlaşmazlıkta bir galibiyet elde edememesi durumunda bile bunun gerçekleşeceğini görmediğini ekledi.

SEC, Grayscale davasını kaybetse bile ayak sürüyecektir. Bu yüzden önümüzdeki bir buçuk yıl içinde bunu göremiyorum.

Girişimci ayrıca, rakip ETF firmalarının Ether-futures tabanlı fonlar başlatmak için yaptıkları son başvurulara da atıfta bulundu ve bunlardan üçü dosyalandıktan sadece birkaç gün sonra geri çekildi.

SEC ayak sürüyecek. Ellerinde çok fazla düzenleyici araç var.

ETF’ler ABD’de Neden Yasaklandı?

ETF’ler, bireysel hisse senetlerine benzer şekilde borsalarda işlem gören yatırım fonlarını ifade eder. Ancak bu fonlar belirli bir endeksin, sektörün ya da emtianın performansını takip etmek üzere tasarlanır ve yatırımcılara çeşitlendirilmiş bir varlık portföyüne maruz kalmanın bir yolunu sunar.

Borsada çok popüler olsalar da, kripto yatırımcıları ABD’deki Bitcoin vadeli işlem ETF’lerine de ilgi göstermişti. Ancak SEC ve diğer düzenleyiciler, yatırımcıların korunması ve piyasa bütünlüğüne ilişkin endişeleri gerekçe göstererek Bitcoin-spot ETF’lerini onaylama konusunda oldukça temkinli davrandı.

Grayscale de dahil olmak üzere birçok kripto firması spot Bitcoin ETF’leri başlatmak için teklifte bulundu, ancak düzenleyici henüz hiçbirini onaylamadı. SEC, diğer hususların yanı sıra, Bitcoin gibi kripto para birimlerine dayalı ETF’leri düzenleme kabiliyetlerini engelleyebilecek kripto borsalarındaki gözetim ve denetim eksikliğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Başka yerlerde, Kanada ve Brezilya da dahil olmak üzere diğer yargı bölgeleri, 2021’de Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yaktı. İsviçre de bir yıl önce dünyanın ilk fiziksel destekli Bitcoin ETF’sini onaylamıştı.

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