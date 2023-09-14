Bitcoin, Ethereum ve diğerleri gibi başlıca kripto para birimlerinin performansı, ABD Merkez Bankası’nın 13 Eylül’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) enflasyon verilerini açıklamasından bir gün sonra toparlanma belirtileri gösterdi. Korku ve Açgözlülük Endeksi hala “korku” durumunda olsa da, kripto para birimlerinin genel performansı bunun aksini gösteriyor. Özellikle, Korku ve Açgözlülük endeksi yazım sırasında 36 seviyesindeydi.

Kripto Paralarda Son Durum

Bitcoin fiyatı yaşam belirtileri gösteriyor, kazançlar elde ediyor ve son 24 saatte %1,50’lik bir artışla 26.240 dolara ulaştı. Ancak, bu kazanımlara rağmen, piyasa değerine göre en büyük kripto paranın 30.000 dolar direncinin altında kaldığını belirtmek gerekiyor. Bitcoin’in yanı sıra Ethereum (ETH), BNB, XRP, Cardano (ADA) ve Solana (SOL) gibi diğer büyük kripto paralar da olumlu bir ivme yakalamış durumda.

Bu yazının yazıldığı sırada Ethereum fiyatı yaklaşık %2 artarak 1.621,21 dolardan işlem görüyordu. Diğer kriptolar arasında, BNB’nin fiyatı yazım sırasında %1,13 artışla 212,18 dolara yükselirken, Cardano fiyatı düne göre %1,83 artışla 0,2486 dolara yükseldi. Öte yandan, Solana fiyatı da %6,18 artışla 18,91 dolara ve Toncoin fiyatı %7,04 artışla 1,91 dolara yükseldi. Meme kripto paralarında da durum bir ölçüde aynıydı. Son 24 saat içinde Dogecoin fiyatı %1,08 artışla 0,06136 dolara, Shiba Inu fiyatı ise %1,44 artışla 0,000007279 dolara yükseldi.

Büyük kripto paraların son performansı, kripto meraklılarının güvenlerini yeniden kazandıklarını ve daha geniş pazarda olumlu bir ivmeyi tetiklediklerini gösterdi. Küresel kripto piyasa değeri yazım sırasında %1,46 artışla 1,04 trilyon dolara yükselirken, son 24 saatlik hacmi %11,73 düşüşle 29,27 milyar dolara geriledi. Ancak, yatırımcılar şimdi bugün daha sonra açıklanması beklenen ilk işsizlik başvuruları ve ÜFE verilerini bekliyor.

Bugün En İyi 4 Kripto Para Hangisi Oldu?

Pepe Coin fiyatı Perşembe günü %1,61’lik bir kazanç kaydederken 0,0000006798 dolardan işlem gördü. Kriptonun piyasa değeri %1,61 artışla 266,32 milyon dolara yükselirken, son 24 saatlik hacmi %7,16 artışla 47,29 milyon dolara ulaştı. Üçüncü en büyük meme kripto para olan Pepe coin, son günlerde zor bir zaman geçirdikten sonra trader’ların dikkatini çekiyor gibi görünüyor.

Hedera fiyatı, geçtiğimiz gün içinde %10,56 yükseldi ve yaz döneminde 0,0523 dolar seviyesindeydi. Piyasa değeri de %11,20 artışla 1.736.737.924 $’a ulaştı. Önemli bir haber olmamasına rağmen, Hedera kısa süre önce X hesaplarında bugün TOKEN2049 etkinliğinde Proof-of-Reserve çözümlerini sergileyeceklerini duyurdu.

THORChain fiyatı yaz aylarında 1.61 oldu ve son 24 saatte %8.20 yükseldi. Piyasa değeri %8,12 artışla 543.695.664 dolara yükseldi ve 24 saatlik hacmi %110,74 artışla 58.441.729 dolara ulaştı. X platformunda yakın zamanda yapılan bir duyuruda THORChain, RUNE’un tamamen dağıtıldığını söyledi.

MKR kriptosu 14 Eylül’de en çok kazananlar arasında yer aldı. Yazım sırasında, Maker fiyatı %5,05 artışla 1.177,64 dolar olurken, piyasa değeri %5,42 artışla 1.151.298.444 dolara yükseldi. Kripto, “End Game” projesini tartıştığı iki büyük kripto etkinliği olan Kore Blockchain Haftası (4-10 Eylül) ve TOKEN2049’daki (13-14 Eylül) varlığından sonra ilgi kazanıyor gibi görünüyor.