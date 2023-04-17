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Lider kripto para biriminde uzun süredir görülmeyen 30.000 dolar seviyeleri birkaç gün işlem gördükten sonra gerileyerek 5 günün en düşük seviyesini ulaştı.

Haftanın Yükselenleri!

Bitcoin’deki gerilemeye karşılık olarak Ethereum (ETH), geçen yılın Mayıs ayından bu yana yeni en yüksek fiyat seviyesini kaydetmek için bugün biraz daha yükseldi. Ayrıca popüler altcoinlerden BNB, DOGE ve SOL etkileyici yüzdelerle arttı. Geçen hafta 30.000 dolar seviyesini yeniden kazandıktan sonra, lider kripto para birimi birkaç gün boyunca çoğunlukla onun üzerinde kaldı ve ABD CPI rakamları bile fiyatu düşürmedi. En önemli fiyat artışı, BTC’nin Haziran 2022’den bu yana ilk kez 31.000 dolara ulaştığı Cuma günü geldi. Ancak ayılar hareketi yakaladı ve BTC’yi aşağı yönlü itti.

Pazar günü geride kalırken BTC bir girişimde daha bulundu ancak 30.600 doların önünde durduruldu. Sonraki ret, onu düşüşe zorladı ve Bitcoin 5 günün en düşük seviyesi olan 29.800 dolara geriledi. Yazı kaleme alındığında, kripto para birimi yaklaşık 100 dolar toparlandı ancak hala 30.000 doların altında. Piyasa değeri 580 milyar doların altına gerilerken, altcoinler üzerindeki hakimiyeti bir darbe daha aldı ve bir hafta önce %47’yi aştıktan sonra şimdi %45.7’ye düştü.

Altcoinlerde Yükseliş!

Öte yandan Ethereum, uzun süredir beklenen Shapella güncellemesinin tamamlanmasının ardından geçen hafta Bitcoin’in tüm dikkatini çekti. Yerel token’ı, BTC’den büyük ölçüde daha iyi performans gösterdi ve bu da hakimiyetini artırmasına neden oldu. ETH’deki önemli hareketlerin sonrasında şu an itibariyle 2.100 doların biraz altına geri çekilmeden önce, son 11 ayın en yüksek seviyesini belirlemek için saatler önce bir kez daha 2.130 doların üzerine çıktı.

Binance Coin, Dogecoin, Solana ve Litecoin’in hepsi bir günde %3-4 arasında değer kazandı. Sonuç olarak, BNB 345 dolardan işlem görüyor, DOGE 0,9 doların üzerinde, SOL 25 dolardan ve LTC 100 dolardan birkaç santim uzakta. Avalanche bir günde %6 ve bir haftada %15’in üzerinde artarak 20 doları aştı. Toplam kripto piyasası değeri, CMC’de dünkü 1.265 trilyon dolar ile esasen aynı noktada kaldı.