Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsaları son dönemde regülasyonların hedefi olmaya devam ediyor ve bununla ilgili bir karar da İngiltere’den gelebilir. İngiltere’nin vergi iadresi olan HMRC, ilginç ve tepki çekecek bir karar ile gündemde. HMRC, yetkililerin istedikleri kripto para borsasındaki kripto para fonlarına el koyabilecekleri bir yasa tasarısı üzerine çalışıyor. Bunun özellikle vergi borcunu ödemeyen şirketlere yönelik olduğu vurgulanıyor.

Kripto Para Vergi Dönemi Sert Başlıyor

Hükümet, vergilerin gitgide modern bir hal alan dünyada nasıl toplanacağı konusunda yaptığı çalışmaların sonucunda böyle bir karara varmış gibi gözüküyor. The Telegraph tarafından yayınlanan habere göre vergi gelirlerindeki düşüşe kaçakçılık riskinin artması, böyle bir önlemi gündeme getirdi.

HMRC, kripto para şirketlerinin de vergi ödemekten kaçabileceğini ve direkt olarak buradaki varlıklara el konulmasını sağlayacak çözümlere odaklanılmasını doğru buluyor. Çevrimiçi ödeme furyasında kripto paraların da kullanılabileceğine değinilmesi ise kötü bir konuda iyi bir haber gibi gözüküyor.

Coinbase, Binance ve Kraken gibi kripto para borsalarında fon tutan kullanıcıların böyle bir durumda direkt olarak yasal emir kapsamında kendilerinin bile haberi olmadan fonlarına el konulduğunu görmeleri olası gözüküyor. Çoğu borsa özellikle mahkeme kararı gelmesi durumunda zaten hesapları dondurma ve fonlara el koyma gibi işlemler yapıyor olsa da vergi borcu nedeniyle bunun yapılması ilk olabilir.

HMRC: Sıradan Vatandaş Korkmasın

HMRC tarafından yayınlanan belgede ise dijital varlıkları kapsayacak ek regülasyonun gelmesi ile durumun değişeceği belirtiliyor. Kripto paraların ve kripto para cüzdanlarının hem hizmet hem de vergi ödemeleri için kullanılmasının önü bir hayli açık ve resmi otoriteler de bunun farkında gibi duruyor.

HMRC sözcüsü ise konu hakkında yaptığı açıklamada, HMRC’nin kötü durumlara karşı böyle bir güç istediğini belirtti. Sıradan vatandaşların ve vergisini ödeyenlerin bu karardan endişe etmemesi gerektiğini belirten sözcü, bunun aslında kötü niyetli kişilere yönelik olduğunu aktardı. Finans uzmanlarına göre böyle bir kararın gelmesi, 10 milyon sterlin üzerinde ek vergi gelirinin elde edilmesi ile sonuçlanabilir. Görünüşe göre İngiltere, kripto paralar konusunda çalışmalara hız verdi.