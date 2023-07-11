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Birleşik Krallık hazine bakanlığı, Dijital Menkul Kıymetler Korumalı Alanı planlarından desteklenmeyen kripto varlıkları ve türevlerini hariç tutmayı önerdi. Yeni öneri piyasaların amiral gemisi Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘u (ETH) kapsayabilir. İşte detaylar!

Kripto Para Mevzuatı!

11 Temmuz tarihinde yayınlanan yeni bir raporda HM Hazinesi, ülkenin Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası kapsamında kurulacak düzenleyici dijital alanların, İngiltere hükümetine gerekirse kripto para ürünler için mevcut mevzuatı değiştirme zamanı sağlayacağını söyledi. Teklif edilen çerçeve, şirketlere, parlamentonun ürün veya hizmetlerinin mevcut düzenlemeler kapsamında yer alabileceğini düşündüğü şekilde faaliyet gösterme fırsatı vermeyi amaçlıyordu.

Bununla birlikte yeni rapora göre bu hususlar, türevlerin yanı sıra düzenlemelerin “hala gelişmekte olan” “desteksiz kripto para birimlerini” kapsamayabilir. Hazine, raporda Ağustos 2023 tarihinde sona erene kadar önerilen dijital menkul kıymetler korumalı alanıyla ilgili geri bildirimleri dikkate alacağını söyledi.

BTC ve ETH’ı Kapsayabilir!

Ayrıca lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) dahil varlıkların Hazine girişimi kapsamında kalifiye olmayabileceğini öne sürdü. Birleşik Krallık milletvekilleri daha önce kripto para birimlerini “desteksiz” olarak etiketlediler ve yasa dışı muamelesi görmelerini savundular. Hazine, desteklenmeyen token’lere atıfta bulunarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bu çerçevelerde daha fazla kesinlik olana kadar, bu varlık sınıfı için politika ve düzenleme geliştirmek için mevcut düzenleyici girişimleri kullanmayı planlıyoruz.

Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası uyarınca, Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren kripto para şirketleri, tüketicileri korurken yenilikçi teknolojileri teşvik etmeyi amaçlayan belirli yönergelere uymak zorunda kalacak. Ülkenin Mali Davranış Otoritesi, firmalara, raporun Ekim 2023 tarihinden itibaren “kripto para varlık promosyonlarını yasal olarak iletmek için yalnızca dört yola” izin vereceğine dair bir uyarı yayınladı. İlerleyen günlerde netlik kazanacağı belirtiliyor.