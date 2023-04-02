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Kripto para yatırımcıları Sunak göreve geldiğinde şartların iyileşeceğine dair haklı bir beklentiye girdiler. Ancak İngiltere’deki kripto yatırımcıları için işler daha da içinden çıkılmaz bir hal aldı. Başbakan ne dediyse kripto paralar için tersi oldu e olmaya da devam ediyor. Peki bölgede son durum ne?

Kripto Paralar ve İngiltere

Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak’ın bir yıl önce açıkladığı ülkeyi küresel bir kripto merkezi haline getirme çabası şimdilik rafa kalkmış gibi görünüyor. NFT ve kripto paralara meraklı olan Sunak aynı zamanda inovasyonu destekleyen regülasyon konusunda söz vermişti. Fakat anlaşılan o ki yoğun gündemi bu hedeflerini ona unutturmuş. Edouard Daunizeau’nun kripto şirketi SavingBlocks’un Doğu Londra’nın teknoloji merkezinde bir ofisi ve hizmetlerini test eden 200’den fazla müşterisi var. Ancak bir yıllık girişimi için bir banka hesabı almak neredeyse aşılmaz bir zorluk olduğunu kanıtladı.

Pasif yatırımcılar için bir dizi dijital varlık portföyü sunan SavingBlocks, kurumsal bir hesap için dokuz farklı bankacılık hizmeti sağlayıcısına başvurdu ve bunlardan yedisi tarafından geri çevrildi. Geçtiğimiz birkaç ay içinde, Daunizeau’yu kabul eden iki şirket, müşterilerin işlemlerini taramak için kullandığı süreçleri ayrıntılı olarak açıklamak gibi ek belgeler talep etmeye başladı.

Kripto Paralar İçin Zor Süreç

Daunizeau’nun durumu, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak’ın bir yıl önce açıkladığı ülkeyi küresel bir kripto merkezi haline getirme çabası için çok önemli bir zorluğu gösteriyor. Şubat ayından bu yana, HSBC Holdings Plc ve NatWest Group Plc gibi büyük bankalar, İngiltere’deki müşterilerin kripto para borsalarına taşıyabilecekleri para miktarını daha da kısıtlayarak manşetlere çıktı ve hırpalanmış sektöre yeni bir darbe indirdi.

Bölgedeki kripto şirketleri kendilerinden istenen kapsamlı evrakların sonunun gelmediğini ve bankaların kriptodan uzak kalmak için ellerinden geleni yaptıklarını söylüyor. Kripto her ne kadar kendisini geleneksel finansın yerini almaya hazır gibi gösterse de, hem yatırımcıların itibari para birimlerini dijital varlıklara çevirip tekrar geri alabilmeleri için hem de tedarikçilere ve işçilere ödeme yapmak gibi tüm şirketlerin karşılaştığı günlük işler için bankalara ihtiyaç duyuyor. Birleşik Krallık’ta kripto girişimcileri şimdi bir muammayla karşı karşıya: Hükümet onları bu alanda büyümeye teşvik ediyor, ancak bankalar tam tersini yapıyor. Peki İngiltere’de kazanan kim olacak? Şimdilik Sunak’ın sessizliği bankaların 1-0 önde olduğunu gösteriyor.