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Bitcoin (BTC) son zamanlarda yerinde sayarken, pek fazla bilinmeyen bir altcoin bir anda piyasasın zirvesine oturdu.

Klaytn (KLAY), Zirvede!

Kripto para piyasası yerinde sayarken Klaytn (KLAY), dün birkaç saat içerisinde %100’lük bir ralli ile yatırımcıları şaşırttı. Rallinin devam etmesi ile birlikte, KLAY son 24 saatte en çok kazandıran kripto para olmayı başardı. Peki, KLAY fiyatı neden yükseliyor? KLAY’in son birkaç gün boyunca grafikleri ve fiyat performansı neredeyse durgun kaldı. Altcoin, gördüğümüz gibi neredeyse hiçbir toparlanma belirtisi göstermezken, projenin resmi Twitter hesabı bize somut bir ipucu veriyor. Projenin yönetişim portalında paylaşılan ve devam eden teklife göre, kullanıcılar mevcut blok ödüllerini üçte bir oranında kesmeye veya olduğu gibi bırakmaya karar vermeli. Yönetim oylamasının sonuçları 25 Ekim’de açıklanacak. Bu gelişme, fiyat artışında etkili olmuş olabilir.

Oylama, şu anda makro piyasada görülen volatilite etkisini azaltmak amacıyla Klaytn ekibi tarafından başlatıldı. Oylama sonucu teklif kabul edilirse, blok başına ödül mevcut 9.6 KLAY yerine 6.4 KLAY’da kalacak. Oylamanın 25’inde sonuçlanmasına rağmen, çoğu ekosistem katılımcısı blok başına ödüllerin azalacağına inanıyor. KLAY’ın toplam emisyonu düştüğü için, yatırımcılar bir ihtimal olan arz şokundan korkarken aktif olarak varlıklarını artırıyorlar.

KLAY nedir?

Klaytn, metaverse ve GameFi endüstrisinin bir parçası olan eğlence odaklı bir blok zinciridir. Resmi olarak Haziran 2019’da piyasaya sürüldü ve küresel iş genişlemesi sırasında Güney Kore pazarına odaklandı. KLAY, Klaytn protokolünün yerel bir token’ı konumunda. Token’ın toplam arzı, 10 milyar ancan 2,6 milyar KLAY dolaşımda. KLAY, 69.ırada yer alıyor.

Citibank, geçtiğimiz haftalarda metaverse ekosistemi ve kullanım durumları hakkında 184 sayfalık detaylı bir rapor yayınladı. Rapora göre, Citibank metaverse sektörünün 2030 yılına kadar 8 trilyon dolar ile 13 trilyon dolar arasında büyüyebileceğini tahmin ediyor. Metaverse kullanıcılarının sayısı ise beş milyara ulaşabilir. Grayscale raporu ise, Metaverse sektörünün mevcut oranda gelişmeye devam etmesi halinde, gelecek yıla kadar trilyon dolarlık bir endüstri haline gelebileceği öngörüyor. Bu nedenle metaverse tabanlı altcoin’ler uzun vadede değer kazanabilir. Uzmanlara göre, altcoin’lerin yeni zirvelere ulaşabilmesi için Fed’in para politikasından geri addım atması gerekiyor.