İlk Halving Etkinliğinin Ardından 11 Yıl Geçti: Bitcoin ve Halving Döngüsü

Kripto para piyasasının kralı Bitcoin, 11 yıl önce bugün ilk halving etkinliğini gerçekleştirdi. Topluluk, Bitcoin’in ilk halving etkinliğinini yıldönümünü kutlarken Nisan 2024’te beklenen bir sonraki halving öncesinde Bitcoin cephesinde yaşanan bazı tarihi dönüm noktalarını yeniden gözden geçirmeyi ihmal etmedi. İlk Bitcoin işlemi yaklaşık 15 yıl önce Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto tarafından Ekim 2008’de Bitcoin white paper’ını yayınlamasından sadece birkaç ay sonra 3 Ocak 2009’da gerçekleşti.

Halving ve Bitcoin Döngüsü

28 Kasım 2012’de, Bitcoin’in ilk bloğunun kazılmasından üç yıl on ay sonra, ilk halving etkinliği gerçekleşti. StatMuse tarafından alınan verilere göre Bitcoin 28 Kasım 2012’de 12 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Bitcoin’in cephesinde yaşanan halving etkinlikleri ve kripto para biriminin 21 milyon arz sınırı Nakamoto’nun yayınladığı white paper’da doğrudan açıklanmasa da belge yeni Bitcoin arzını kontrol etmek için bazı mekanizmalara işaret ediyordu. Konuya yönelik white paper’da şu ifadeler yer alıyor:

“Artan donanım hızını ve zaman içinde çalışan düğümlere yönelik değişen ilgiyi telafi etmek için iş kanıtı zorluğu, saat başına ortalama blok sayısını hedefleyen hareketli bir ortalama ile belirlenir. Eğer bloklar çok hızlı üretilirse, zorluk derecesi artar.”

Bitcoin white paper’ında yer alan bazı temel bilgilerin aksine Bitcoin kaynak kodunda halving etkinliğinden bahsediliyor. Özellikle Bitcoin Core GitHub deposunda bulunan validation.cpp dosyası, madencinin blok sübvansiyonunun her 210.000 blokta bir halving etkinliğinin gerçekleşeceğini ve bunun her dört yılda bir olacağını açıklıyor. Bitcoin halving mekanizması, arz talebini koruyarak enflasyona karşı önlem almak için Bitcoin madencilik algoritmasına programlanmıştır.

Halving’in Bitcoin Fiyatına Etkisi

İlk halving etkinliği gerçekleşmeden önce madencilere blok başına 50 Bitcoin’e varan miktarlarda ödeme yapılıyordu. 2012’deki ilk halving etkinliğinden sonra, ödül 25 Bitcoin’e düşürüldü. Ardından 2016’da yaşanan ikinci halving ile ödül 12,5 Bitcoin’e düşürdü. En son Bitcoin halving etkinliği 2020’de gerçekleşti ve blok ödülü 12,5 Bitcoin’den 6,25 Bitcoin’e düşürdü.

Bitcoin halving etkinlikleri kripto paranın dolaşım miktarını önemli ölçüde azalttığı için Bitcoin fiyat döngüsü tarihsel olarak halving etkinliklerinden etkilenmiştir. İlk halving etkinliğinden sadece bir yıl sonra Bitcoin yaklaşık 1.000 dolara yükselirken, ikinci halving etkinliğinden sonraki yıl boyunca %350’lik bir artış tetiklendi ve Bitcoin daha sonra Aralık 2017’de yaklaşık 20.000 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Üçüncü Bitcoin halving etkinliğinin ardından Bitcoin Kasım 2021’de 69.000 dolara kadar yükseldi ve son ATH seviyesine ulaştı.