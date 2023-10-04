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  •   İlk Gününde 28 Kat Yükselen Altcoin Başladığı Noktaya Döndü! Fiyat Yeniden Yükselecek Mi?

İlk Gününde 28 Kat Yükselen Altcoin Başladığı Noktaya Döndü! Fiyat Yeniden Yükselecek Mi?

Özet

  • ApeCoin (APE), son fiyat hareketleri ve teknik göstergelere göre düşüş eğiliminde.
  • Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin altında bulunuyor, On-Balance Volume (OBV) aşağı yönlü.
  • APE fiyatının 1,3 dolar seviyesi üzerine çıkamaması, satış baskısının artabileceğine işaret ediyor.
23:59
4 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

ApeCoin (APE) geçtiğimiz hafta önemli fiyat hareketleri gerçekleştirdi. 1,1 dolarlık destek seviyesinden güçlü bir yukarı yönlü hareket gerçekleştirmesine rağmen elde ettiği kazançları üç gün içinde kaybetti. Yaşadığı son düşüş ise Bitcoin‘in (BTC) 28.500 dolar seviyesinden dönüşünün ardından geldi.

ApeCoin Fiyatı Düşecek Mi?

Yazım saati itibariyle ApeCoin’in için iki farklı grafik düşüş eğilimindeydi. Dört saatlik fiyat grafiği ve günlük fiyat grafiği yatırımcılar için düşüş hissini yansıtmış görünüyordu. ApeCoin fiyatında gerçekleşebilecek hareketler yatırımcılara da fikir sağlayabilir. 1,37 dolar seviyesinin üzerine gerçekleşebilecek bir fiyat hareketi fiyatı bambaşka bir noktaya götürebilirdi ancak 1,3 dolar seviyesinde gelen ret bu durumun yaşanmasına engel oldu.

APE fiyatlarındaki düşüşe On-Balance Volume (OBV) üzerinde yaşanan aşağı yönlü bir hareket de destek verdi. Bu durum coin özelinde güçlü satış baskısı yaşandığını da yatırımcılara gösterdi. Altcoin‘in yatırımcılarının pazartesi günü yaşanan son fiyat hareketinin ardından hırslı davranmak yerine kâr elde etmeye odaklandıklarını söylemek de pek yanlış olmayacaktır. Bunu yapan yatırımcılar zararlarını sınırlandırmış göründüler.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) de nötr diye adlandırılan seviyenin yani 50’nin altında bulunuyordu. APE’nin 1,3 dolar seviyesinden 1,09 dolara düşüşü Fibonacci düzeltme seviyesini (soluk sarı ile gösterilmiştir) ifade etmek için kullanıldı. Bu durum da 1,2 dolar ile 1,26 dolar fiyat aralığını işaret etmiş görünüyor. Yine bu bölge zararı göze alarak satış yapan APE sahiplerinin aşağı yönlü Fib uzatma seviyelerinin gelmesi beklentisiyle hareket edip piyasaya girmek isteyebilecekleri bir bölge olarak vurgulanmış durumda.

ApeCoin Fiyatı Yükselir Mi?

Tüm piyasada fiyat artışının yaşandığı 2 Ekim tarihinde ApeCoin fiyatı 1,3 dolara ulaşmıştı. Yine 2 Ekim tarihinde Açık Faiz (OI) ise 68,15 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. O zamandan bu yana OI 54 milyon dolar seviyesine kadar gelmişti. Kısa vadeli işlemler göz önünde bulundurulduğunda boğaların kar elde etmesi, OI’nin düşmesini tetikleyen faktörlerden bir tanesi olarak gösterilebilir.

Spot Kümülatif Hacim Deltası’nda (CVD) düşüş eğilimi Eylül ayından bu yana kendisini hissettiriyor. Bu durum, yaşanan yükseliş hareketinin suni şartlarla sağlanmış olabileceği şüphesi yarattı. Bu belirsizlik durumunda yaşanacak her hangi bir değişime kadar boğalar long pozisyonlara yeniden yönelmek konusunda hareketlerinde tedbirli olmaya devam edebilirler.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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