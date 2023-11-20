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İlk 5 İçerisindeki Altcoin’de Yatırımcıyı Düşüş Korkusu Sardı! 25 Milyon Token Borsalara Aktarıldı!

Özet

  • Ripple Labs'in büyük XRP transferi, yatırımcılarda soru işaretleri bıraktı.
  • Bilinmeyen bir cüzdan, 25 milyon XRP'yi Bitstamp'e aktardı.
  • XRP fiyatı, dev transfere rağmen artış gösterdi; SEC belirsizliği devam ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:30
20 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Ripple Labs tarafından ortaya çıkarılan XRP’de sular durulmuyor. 20 Kasım tarihinde merkezi bir borsa olan Bitstamp’a büyük miktarlarda XRP coin aktarmasıyla kripto dünyasında bir kez kez daha yatırımcıların aklında soru işaretleri oluştu.

Transferi gerçekleştiren balinanın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği işlemlerle milyonlarca XRP’yi borsalara aktardığı gözlendiğinden, devasa transfer kripto para trader’larının ve yatırımcılarının da dikkatinden kaçmadı.

Balina XRP’yi Borsaya Aktardı

Bu olayın gerçekleştiği saatlerde XRP fiyatı da bir yükselişe ev sahipliği yaptı. Fiyatta yaşanan gözle görülür değişim, Ripple Labs’in ABD SEC vs Ripple davasında elde ettiği son kazanımlar ve Ripple topluluğunun XRP Ledger’dan (XRPL) yararlanan çok sayıda projeye destek olacağı açıklamasıyla uyum içerisinde görünüyor.

Bir blockchain takip platformu olan Whale Alert tarafından paylaşılan verilere göre, r4wf7enWPx…5XgwHh4Rzn isimli bilinmeyen bir cüzdan adresi, kısa süre önce 25 milyon adet XRP’yi merkezi Avrupa’nın Lüksemburg şehrinde bulunan Bitstamp borsasına aktardı.

Token’ların yatırımcılar tarafından merkezi borsalara aktarılması, dolaşımdaki token sayısındaki artışa sebep olması nedeniyle genellikle düşüş eğilimine işaret eder. XRP’de gerçekleşen devasa transfer küresel olarak kripto trader’larının da dikkatini çekti. Buna rağmen, XRP fiyatında beklenilenin aksine bugün itibariyle net bir artış yaşandı ve tam tersine piyasa duyarlılığı görüldü.

XRP Fiyatı Ne Olur?

Yazım saati itibariyle, XRP fiyatı son yirmi dört saat içinde %1,98 artarak 0,62 dolara ulaştı. Bununla birlikte, fiyat son yedi gün içinde ise önemli bir düşüş yaşadı ve piyasa değerine göre %5,39 oranında değer kaybı yaşadı.

XRP’nin tanık olduğu sabit fiyat aralığına rağmen, Ripple topluluğu tarafından sağlanan ilerleme çalışmalarının ardından olumlu dönüşler ay boyunca genel fiyatın %21,09’luk önemli artışla sonuçlanmasının yolunu açtı.

Bahsedilen fiyat hareketi aynı amanda, firmanın XRPL’yi kullanan toplam 22 projeyi desteklemek adına 1,3 milyon dolar yatırım yapmayı planladığı Ripple Lab’in ödül kazananlar listesinin son duyurusunun da ardından geldi.

Ayrıca, XRP temsilcisi Stuart Alderoty, kısa süre önce ABD SEC ve Gary Gensler’i hedef almıştı. SEC’in belirsiz hareketleri nedeniyle kripto para dünyasında tepki çekmeye devam ettiğini  belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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