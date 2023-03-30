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  •   İlk 20’nin İçerisinde Bulunan Altcoin’de Düşüş Korkusu! Bir Anda Yüzde 10 Eriyebilir!

İlk 20’nin İçerisinde Bulunan Altcoin’de Düşüş Korkusu! Bir Anda Yüzde 10 Eriyebilir!

Kripto marketinde görece üst sıralarda bulunan altcoin'lerde yaşanan hareketler yatırımcıları daha büyük oranlarda etkiliyor olabilir.
23:40
30 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Chainlink (LINK) geçtiğimiz birkaç gün içinde etkileyici bir toparlanma kaydetti. 6,89 dolardan yükseldi ancak daha fazla yükseliş momentumunu geciktirebilecek kilit tedarik bölgesi ve yükselen trend çizgisinin bir araya gelmesi ile duraksadı.

Bununla birlikte, Bitcoin (BTC) 29.000 dolara yükseldi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde artan düzenleyici baskının ortasında mevcut FUD’a rağmen hafifçe geri çekildi. Boğalar pozisyonlarından çıkmazsa, BTC 29.000 doları yeniden test edebilir ve LINK dahil altcoin piyasasının geri kalanını çekerek yukarı doğru hareket edebilir.

Boğalar Sert Direncin Üstesinden Gelebilir Mi?

LINK, geçtiğimiz birkaç gün içinde 7,6 dolarlık arz bölgesinde iki fiyat reddi gördü. Yazım zamanında, fiyat hareketi aynı tedarik bölgesine ulaştı ancak ayıları çeken yükselen trend çizgisinin altında duraksadı. Bununla birlikte, boğaların pozisyonlarından çıkamaması durumunda, özellikle de BTC 29.000 dolara yükselirse, ayılar 7,27 dolarlık desteğe karşı dikkatli olmalıdır.

Boğalar yükselen trend çizgisinin ve 7,6 dolarlık tedarik bölgesinin üzerinde kapanırsa, LINK 7.876 dolara kadar değer kazanabilir. Bununla birlikte, boğalar, ayıların yükseliş hissini azaltmasını engellemek için 7,27 dolarlık desteği savunmalı.

7,27 doların altındaki bir kapanış, LINK’i 200 EMA (7,056 dolar) veya 50 EMA’ya (7,153 dolar) düşürmek için kısa vadeli işlem içerisinde olan ayılara güç verebilir. Ayılar 200 ve 50 EMA’lardaki engelleri aşarsa 6.895 doların yeniden test edilmesi muhtemel olabilir.

Ancak fiyat hareketi 200 ve 50 EMA’nın üzerindeydi ve yükseliş LINK’i gösteriyordu. Benzer şekilde, RSI’ın yazım zamanındaki değeri 59’du ve boğaların piyasada hala kaldıraç gücüne sahip olduğunu gösteriyordu. Dahası, birikim/dağılım göstergesi geri çekildi ancak yazı yazıldığı sırada neredeyse yukarı yönde dönüyordu. Bu, boğaların piyasadan çıkmadığını gösteriyor. Bu durum yükseliş hissiyatının kanıtı olabilir.

Uzun / Kısa Oranı Ayıları Destekledi

Yazım saatine göre 4 saatlik grafikteki yükseliş fiyatına rağmen, uzun/kısa oranı yatırımcıların kısa/orta vadede varlık üzerinde düşüş eğiliminde olduğunu gösterdi. Kötümser görünüm, ayıların 7,27 dolar desteğini kırmasına neden olabilir.

Öte yandan, fonlama oranı geçmişi 27 Mart’tan bu yana ağırlıklı olarak olumlu seyrediyor. Bu da türev piyasasında yükseliş eğilimi olduğunu gösteriyor olabilir. Çelişkili ölçümler olumlu işlemleri baltalayabilir. Buna bağlı olarak yatırımcılar daha karlı hamleler yapmak için BTC fiyat hareketlerini takip etmeli.

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