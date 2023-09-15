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  •   İlk 10’daki Bu Altcoin Büyük Ralliye Başlayacak! Dünyaca Ünlü Kripto Analistinin BTC ve Kripto Yorumu!

İlk 10’daki Bu Altcoin Büyük Ralliye Başlayacak! Dünyaca Ünlü Kripto Analistinin BTC ve Kripto Yorumu!

Özet

  • Altcoin Sherpa kral kripto para için 28.000 doları kısa vadede hedefliyor.
  • Analist SOL Coin için kısa vadede 14 dolar bölgesini hedeflese de toparlanma bekliyor.
  • Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 26.400 doların altında indi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:10
15 Eylül 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

2021 yılında kripto paralarla tanışanlar için son 2 yıl acı verici olabilir ancak tecrübeli yatırımcılar bunu zaten bekliyordu. Ayı piyasaları boğa sezonuna nispeten uzun ve bezdiricidir. Fiyatlar düştükçe düşer sonunda yeni tarihi diplerine ulaşır. Son aylarda özellikle altcoinlerde olan şey tam olarak buydu. Ancak gelecekten umutlu olan uzmanlar da var.

Dünyaca Ünlü Bitcoin Yorumcusu

Altcoin Sherpa takma adıyla tanınan ünlü kripto para yorumcusu dün yaptığı son piyasa değerlendirmesinde BTC fiyatının 28.000 dolar ve ötesine geçebileceğini yazdı. Kripto trader hem bu hafta enflasyonda bir artış olduğunu gösteren tüketici fiyat endeksi (TÜFE) raporuna hem de iflas eden FTX’in kripto varlıklarını satmasına izin veren bir mahkeme kararına atıfta bulundu.

“Bana göre piyasa güçlü kalıyor. BTC’nin fiyatının TÜFE ve FTX’in satışına ilişkin ‘kötü haberleri’ absorbe etme şekli 28.000 doların üzerine çıkabileceğimiz anlamına geliyor. Genellikle piyasanın haberlere verdiği tepki kısa vadede nereye gideceğimizin iyi bir yansımasıdır.”

Analist piyasanın güncel durumunu 2020 yılıyla karşılaştırıyor.

“2020’de büyük konsolidasyon döneminde (Mart ayından sonra), fiyatın üzerine atılan her kötü haberi silkip attığını ve neredeyse hiç hareket etmediğini hatırlıyorum. Bugün artık o günlere benzemeye başlıyor. Fiyat yükselmeyecek olsaydı FTX haberinin ardından çok güçlü bir düşüş görmeliydik. Ama ne oldu? Neredeyse hiç hareket etmedik hatta fiyat büyük ölçüde bu hafta güçlü kaldı. Bence bu harika bir sinyal”.

Hızlı Yükselebilecek Altcoin

Her analistin orta vadede ciddi fiyat artışı beklediği popüler bir favori altcoini var. Altcoin Sherpa için de bu Solana gibi görünüyor. Kısa vadede SOL Coin için düşüş görüşünün devam ettiğini söylese de 20 dolar altında yapılan SOL Coin alımlarının kazanç getirebileceğini savunuyor. Ancak diğer taraftan onlarca yeni rakibiyle kurumsal yatırımcıları tarafından terk edilmiş Solana’nın başarıya ulaşması o kadar da kolay olmayacaktır.

Analistin tahminine göre 14 dolar bölgesine kadar FTX kaynaklı iniş şaşırtıcı olmayacaktır. Fiyat aylar önce 8 dolara kadar düştüğünü düşünürsek bu o kadar da kötümser bir hedef değil.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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