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İlk 10 İçindeki Bu Altcoin 1 Doların Altında! Alım Fırsatını Yatırımcıya Sunacak Mı? İşte Detaylar!

Özet

  • Polygon (MATIC) fiyatı 1 doların altında işlem görüyor.
  • 24 saatlik fiyat hareketi 0,8355 dolarlık destek seviyesinin önemini ortaya koydu.
23:00
22 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Polygon’un (MATIC) geçtiğimiz ayki fiyat düşüşü, altcoinin değerinin %27’sinden fazlasını kaybetmesine sebep oldu. Bu süre zarfında kripto para 1,1865 dolardan 0,8728 dolara düştü. Bitcoin’in (BTC) son 24 saat içinde 26.000 dolarlık bölgeye geri dönmesi MATIC’in fiyat hareketinde önemli bir rol oynamış olabilir.

MATIC 0,8355 dolarlık önemli bir destek seviyesinde seyrederken, bu destek seviyesinin boğalar için güçlü bir taban görevi görüp görmeyeceği henüz belli değil.

Polygon Coin’in Geleceği

MATIC üzerindeki satış baskısı, ayıların 1,0778 dolar ve 0,9504 dolarlık temel destek seviyelerini yıkıp geçmesine sebep oldu. Bununla birlikte, boğalar 0,8355 dolar destek seviyesindeki düşüş eğilimini kısa bir süre durdurabildi. Destek seviyesi son yedi gün boyunca güçlü bir şekilde korundu.

Son 24 saatteki son fiyat hareketi, 0,8355 dolarlık destek seviyesinin yükselişin tersine dönmesinin anahtarı olabileceğini ortaya koydu. Destek seviyesi şu ana kadar üç kez test edildi ve seviye sağlamlığını korudu.

Grafik üzerindeki göstergelere bakıldığında alıcıların gücünün artıyor olabileceği görülüyor. RSI, artan alım baskısını belirtmek için 54 değerini gösterdi. OBV de artan hacme işaret etmek için hafif bir yükseliş gösterdi. CMF, MATIC için daha fazla giriş sinyali vererek keskin bir şekilde sıfır işaretine yükseldi.

Boğalar direnç seviyesini 0,9504 dolardan test etmeye devam etmeyi hedefleyebilir. Diğer taraftan, 0,8355 dolar destek seviyesindeki yükseliş savunmasının kırılması, ayıların Ocak ayının en düşük seviyesi olan 0,7414 doları hedeflediğini gösterebilir.

Fonlama Oranları Yükselişte

Zincir üzerindeki ölçümler, boğaların aktif olarak basın zamanı destek seviyesinden yükselmeye hazırlandığını ortaya koydu. Coinalyze’den alınan verilere bakıldığında, son yedi gündeki fonlama oranlarının yükselişte olduğu görülüyor.

Alıcılar ayrıca dört saatlik zaman diliminde %56,08’lik bir avantajla uzun/kısa oranında üstünlüğü elinde tuttu. Bu, daha düşük zaman dilimlerinde yükselişin tersine dönmesinin MATIC için bir toparlanma başlatabileceğini göstermiş olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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