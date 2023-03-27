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  •   İlerleyen Saatlerde Fiyata Dikkat! XRP’de Çılgın Gelişme! Tam 135 Milyon Dolar Değerinde Dev Operasyon!

İlerleyen Saatlerde Fiyata Dikkat! XRP’de Çılgın Gelişme! Tam 135 Milyon Dolar Değerinde Dev Operasyon!

Kripto paraların çözümsüz vakası XRP için büyük gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Büyük balina hareketleri fiyat artışının ardından geldi.
21:15
27 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para dünyasının en büyük davası ile yıllardır yüzleşmekte olan XRP, tüm yaşanan olaylara ve üzerinde bulunan SEC baskısına rağmen kripto para listesinde ilk 10’daki yerini korumaya ve her şeyle mücadele etmeye devam ediyor. Tüm bunların yanı sıra altcoin’de yaşanan fiyat değişimi beraberinde  büyük fiyat hareketini de getirdi.

Balinalardan Dev Hamle Geldi

Altıncı en büyük kripto varlığı bu yıl şimdiye kadarki en yükseliş dönemlerinden birine tanık olurken, üç kripto balinası büyük miktarlarda XRP taşıdı. Balina izleme uygulaması olan Whale Alert, başlangıçta elleri güçlü olan yatırımcıların 61,04 milyon dolar değerinde XRP transferlerini tespit etti.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen en büyük transferlerden biri, büyük bir balinanın kripto borsası Bitso’dan kaynağı bilinmeyen bir cüzdana 22,84 milyon dolar değerinde 50 milyon XRP aktarması ile sonuçlandı.

İkinci bir balina ise 24,64 milyon dolar değerindeki toplam 55 milyon XRP’yi bilinmeyen bir cüzdandan, potansiyel olarak açık piyasada satılabilecekleri iki farklı kripto borsasına kaydırdı. Söz konusu balina ilk olarak 10,36 milyon dolar değerindeki 23 milyon XRP’yi bilinmeyen bir cüzdandan Bitso’ya taşıdı. İkinci bir işlemde, aynı balina 14,28 milyon dolar değerinde 32 milyon XRP’yi Bitstamp’a aktardı.

Üçüncü bir balina ise 13,56 milyon dolar değerindeki 30 milyon XRP’yi kripto borsası Upbit’ten kaynağı bilinmeyen bir cüzdana taşıdı. XRP takipçisi olan Bithomp, on milyonlarca dolar değerindeki altıncı en büyük kripto varlığını transfer etmenin neredeyse hiçbir maliyeti olmadığını gösteriyor.

XRP’de Son Durum

Balina transferleri, XRP’nin geçen hafta büyük bir ralli yapmasının ardından geldi. En iyi altcoin’lerden biris olan XRP, geçen haftanın en düşük seviyesi olan 0,37 dolardan 0,49 dolara yükselerek sadece yedi gün içinde %32’den fazla bir artış kaydetti. XRP geçen haftanın en yüksek seviyesinden bu yana elde ettiği kazançların bir kısmını kaybetti ve yazı yazıldığı sırada 0,447 dolardan işlem görüyor.

Bunun yanı sıra erken saatlerde yapılan açıklamaya göre XRP davasının 1 numaralı avukatı davanın yakın bir süreçte sonlanabileceğini belirtti ve  mahkemeden özet kararın beklendiği konusuna yeniden vurgu yaptı.

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