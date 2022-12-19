Kripto para piyasalarında adından sıkça bahsettiren iki uzman analistten Bitcoin'de (BTC) kritik yorum! Bu seviyeler fiyatta etkili!

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Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin (BTC) yatırımcılarda oluşan korku ve panik nedeniyle 17.000 dolar seviyesinin altında işlem görürken uzman bir analist kripto para birimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bitcoin’de Düşüş Senaryosu

TradingView’den alınan verilere göre, BTC/USD paritesi hafta sonu boyunca neredeyse hiç hareket etmeden 16.700 dolar civarında işlem gördü. Amerika Birleşik Devletleri hisse senetleri ise küçük çaplı hareketlerle yazının kaleme alındığı tarihte S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksi sırasıyla %0,5 ve %1 düşüş eğilimi gösterdi.

Bununla birlikte popüler yatırımcı ve kıdemli kripto para analisti Rekt Capital, Bitcoin’de önümüzdeki günlerde olası büyük çaplı bir fiyat düşüşünü önlemek adına 17.150 dolar seviyesini geri kazanmanın önemli bir seviye olduğunu vurguladı. Uzman analist bir aylık BTC/USD grafiğini paylaşarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin 17.150 dolar seviyesinde bulunan direnç bölgesini reddetmeye devam ederse… O zaman fiyat önümüzdeki haftalarda aşağı yönde %20 oranına kadar gerileyebilir.

Uzman analist Rekt Capital ayrıca lider kripto para biriminde aylık kapanış seviyesinin de fiyat hareketine etkin rol oynayabileceğini belirterek konuşmasında şunları söyledi:

BTC’nin bu ayın sonlarında 17.150 dolar seviyesinin üzerinde bir aylık kapanış gerçekleştirmesi için hala zaman olduğunu var ancak 17.150 doların altında bir aylık kapanış bu seviyeden bir kırılmanın başlangıcını teyit edebilir.

BTC’de Kritik Seviye

Öte yandan yatırım firması Eight’in kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe, Bitcoin adına biraz daha umutlu bir görüş açıkladı. Analist, hafta sonuna doğru daha fazla ABD ekonomik verisi beklenirken, BTC/USD paritesinin yukarı yönlü kırılma potansiyeline sahip olduğunu ve daha sonra yatırımcılara “kısa fırsatlar” sunmak adına 17.300 dolara ulaşabileceğini öne sürdü. Michaël van de Poppe konu hakkında şunları vurguladı: