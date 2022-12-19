Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


İki Analistten Şok Bitcoin (BTC) Yorumu: Bu Seviyelere Dikkat!

Kripto para piyasalarında adından sıkça bahsettiren iki uzman analistten Bitcoin'de (BTC) kritik yorum! Bu seviyeler fiyatta etkili!
23:10
19 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin (BTC) yatırımcılarda oluşan korku ve panik nedeniyle 17.000 dolar seviyesinin altında işlem görürken uzman bir analist kripto para birimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bitcoin’de Düşüş Senaryosu

TradingView’den alınan verilere göre, BTC/USD paritesi hafta sonu boyunca neredeyse hiç hareket etmeden 16.700 dolar civarında işlem gördü. Amerika Birleşik Devletleri hisse senetleri ise küçük çaplı hareketlerle yazının kaleme alındığı tarihte S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksi sırasıyla %0,5 ve %1 düşüş eğilimi gösterdi.

Bununla birlikte popüler yatırımcı ve kıdemli kripto para analisti Rekt Capital, Bitcoin’de önümüzdeki günlerde olası büyük çaplı bir fiyat düşüşünü önlemek adına 17.150 dolar seviyesini geri kazanmanın önemli bir seviye olduğunu vurguladı. Uzman analist bir aylık BTC/USD grafiğini paylaşarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin 17.150 dolar seviyesinde bulunan direnç bölgesini reddetmeye devam ederse… O zaman fiyat önümüzdeki haftalarda aşağı yönde %20 oranına kadar gerileyebilir.

Uzman analist Rekt Capital ayrıca lider kripto para biriminde aylık kapanış seviyesinin de fiyat hareketine etkin rol oynayabileceğini belirterek konuşmasında şunları söyledi:

BTC’nin bu ayın sonlarında 17.150 dolar seviyesinin üzerinde bir aylık kapanış gerçekleştirmesi için hala zaman olduğunu var ancak 17.150 doların altında bir aylık kapanış bu seviyeden bir kırılmanın başlangıcını teyit edebilir.

BTC’de Kritik Seviye

Öte yandan yatırım firması Eight’in kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe, Bitcoin adına biraz daha umutlu bir görüş açıkladı. Analist, hafta sonuna doğru daha fazla ABD ekonomik verisi beklenirken, BTC/USD paritesinin yukarı yönlü kırılma potansiyeline sahip olduğunu ve daha sonra yatırımcılara “kısa fırsatlar” sunmak adına 17.300 dolara ulaşabileceğini öne sürdü. Michaël van de Poppe konu hakkında şunları vurguladı:

Atılım yok, o zaman 16,2K dolar veya 15,5K dolar civarında uzun pozisyonlar arıyoruz.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Bitcoin’de (BTC) 2023 Beklentisi! Yeni Yıl Yükselişi Getirecek Mi?
Bitcoin’de (BTC) 2023 Beklentisi! Yeni Yıl Yükselişi Getirecek Mi?
BTC Kahini: Korkunç Görünüyor Kripto İçin Buna Hazır Olun!
BTC Kahini: Korkunç Görünüyor Kripto İçin Buna Hazır Olun!
Birçok Kez Bilen Analistten Ürküten Bitcoin Yorumu Geldi: Bu Seviyelere Gidiyoruz!
Birçok Kez Bilen Analistten Ürküten Bitcoin Yorumu Geldi: Bu Seviyelere Gidiyoruz!
Ünlü Analist Bitcoin’i Yorumladı: Tek Bir Seviye Onu Bu Fiyata Götürebilir!
Ünlü Analist Bitcoin’i Yorumladı: Tek Bir Seviye Onu Bu Fiyata Götürebilir!
Scott Minerd’ın Kafası Karışık: Kripto Paralar Düşecek Mi Yükselecek Mi? 
Scott Minerd’ın Kafası Karışık: Kripto Paralar Düşecek Mi Yükselecek Mi? 
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
Makro Gurusundan Beklenen Haber Geldi: Bu Altcoin Fitili Ateşlemeye Hazır!
Makro Gurusundan Beklenen Haber Geldi: Bu Altcoin Fitili Ateşlemeye Hazır!
Analistten Bitcoin ve Ethereum’da Çarpıcı İddia! Korkulan Olabilir!
Analistten Bitcoin ve Ethereum’da Çarpıcı İddia! Korkulan Olabilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022