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  •   İki Analistten Kritik Çağrı: Bitcoin’de Yatırımcılar Bu Seviyeye Odaklanmalı!

İki Analistten Kritik Çağrı: Bitcoin’de Yatırımcılar Bu Seviyeye Odaklanmalı!

Bitcoin'in (BTC) fiyat hareketini ele alan iki kripto para uzmanı açıklamalarında yatırımcıların bu seviyelere odaklanması gerektiğini belirtti!
22:10
21 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında geçtiğimiz günlerde üst üste gelen zirvelerin en sonuncusu olan Bitcoin’in (BTC) fiyat hareketi, piyasalar için volatiliteli günlerin yakında olabileceği yönünde iddiaları kuvvetlendiriyor.

Bitcoin’de Kilit Bölge!

Federal Rezerv risk varlıkları için beklenen bir nimet olarak görülen yürüyüş döngüsündeki bir duraklama ile birlikte, 22 Mart tarihinde temel faiz oranını ne kadar artıracağını açıklayacak. Ticaret şirketi Eight’ın kurucusu ve CEO’su olan Michaël van de Poppe, bir Twitter güncellemesinin bir bölümünde konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

Yarının sonucunu görmekle çok ilgileniyorum… Yükseklere doğru olası bir süpürme, CME açığını kapatma, herkesi tuzağa düşürme ve düşüş eğilimi yaratma ideal bir konsept. Bitcoin’de kilit bölge 28.700 dolar.

21 Mart Wall Street açılışından sonra önemli bir Federal Rezerv faiz oranı kararı yaklaşırken dokuz ayın yeni zirvelerine yöneldi. Ayrıca Bitcoin genel kripto para piyasası hakimiyetindeki volatilitesinin yanı sıra dolar kazançlarıyla birlikte gün içinde ilginç hareketler üretti. Van de Poppe açıklamalarında şunları belirtti:

Altcoinler kan kaybediyor, Bitcoin hala yükseklerde konsolide oluyor. Bunlar görmek isteyeceğiniz işaretler değil. Yarınki FOMC toplantısına ilişkin korkular arasında altcoinlerden Bitcoin’e dönen para… Ben pozisyonlar konusunda da nispeten sakin kalmayı tercih ediyorm. Açık fırsatlar ortaya çıkacaktır.

BTC’de Uzman Görüşü!

Wall Street açılışından sonraki düşüş, popüler yatırımcı Crypto Tony tarafından ise şu şekilde tanımlandı:

Altcoinlerde bir artış yaratan BTC hakimiyetinde, ilginç bir düşüş görülüyor.

CME Group’un FedWatch aracına göre çoğunluk, daha önce tercih edilen duraklamanın aksine şimdi 25 baz puanlık bir oran artışı öngördü. Ayrıca yatırımcı davranışını analiz eden zincir üstü izleme kaynağı Material Indicators, en büyük küresel borsa Binance’te geniş kapsamlı alım yapıldığını ortaya çıkardı.

BTC/USD paritesinin sipariş defterinin bir anlık görüntüsü, FOMC öncesi hem büyük hacimli hem de küçük hacimli artan maruziyeti gösterdi. Uzmanlara göre, 28.500 dolar ve 29.000 dolar yazı kaleme alındığında en güçlü direnç seviyelerini oluştururken, en yakın önemli destek 27.000 dolarlık spot fiyattan daha uzak.

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