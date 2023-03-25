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Popüler bir kripto para birimi analisti, XRP Ledger’ın yerel token’ı olan XRP fiyatının “bir sonraki durağının” 0,57 ABD dolar olacağını öne sürdü. Bu tahmin kripto para biriminin şu anki fiyatından yaklaşık %32’lik bir artışı temsil ediyor.

XRP’de Yüzde 32’lik Artış Beklentisi!

Kripto para piyasalarında Tara takma adıyla bilinen analist, XRP’nin fiyat artışı, amiral gemisi kripto para birimini 35.400 dolara taşıyacak olan Bitcoin (BTC) fiyat artışıyla aynı dönemde olması gerektiğini belirtti. Analistin fiyat tahmini, Investopedia’ya göre Ralph Nelson Elliott tarafından 1920’lerde “tekrar eden, fraktal dalga modellerini” gözlemleyip tanımladıktan sonra geliştirilen Elliott Wave teorisine dayanıyor.

Bu fraktal dalga kalıpları, kitlelerin psikolojisine dayanmaktadır. Elliott Dalga teorisi genellikle, yükseliş veya düşüş eğilimi olabilen bir ana piyasa trendi yönünde hareket eden beş dalgaya ve üç düzeltici dalgaya dayalı olarak yorumlanır. Teoriye göre bu modellerin tekrarı, kripto para birimlerinin fiyatlarının hareketlerinin tahmin edilmesini sağlar.

Ripple’a Balina İlgisi!

Teorinin, Elliott’un 13 aylık bir düzeltmeden sonra 1935’te borsa dibini tahmin etmesiyle ün kazandığı söyleniyor. Kripto para analistine göre Wave 3, amiral gemisi kripto para birimini 35.400 dolara ve XRP’yi 0.57 dolara çıkaracak. Ancak yükseliş hedefi kripto para biriminin fiyatını neredeyse ikiye katlayacak olan 0.83 dolar işaretini gösterdiği belirtildi.

Öte yandan büyük yatırımcıların Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasındaki yasal savaşta muhtemelen olumlu bir sonuç bekledikleri bir dönemde, XRP’daki balinaların sayısı son zamanlarda arttı. İlk olarak popüler kripto para analisti Ali Martinez tarafından paylaşılan zincir üstü analitik firması Santiment’in verilerine göre, XRP’da 10 milyon ila 100 milyon XRP tutan 50 yeni balina adresi var. Analist, kripto para birimindeki büyük yatırımcıların, balinaların yukarı yönlü bir fiyat hareketine hazırlandığını gösteren bir birikim trendinde geçen ay 155 milyon dolar değerinde 420 milyon yeni token biriktirdiğini ekledi.