Optimism (OP) ve Arbitrum (ARB) bugün piyasadaki en popüler Layer 2 projelerinin arasında yer alıyor. CoinMarketCap’in son tweet’i, her iki L2’deki günlük aktif kullanıcıların yaklaşmakta olduğuna işaret etti. En yeni L2 olan Base, aktif kullanıcılar açısından OP’yi geride bıraktı. Ancak OP ile ARB arasındaki rekabet göz önüne alındığında, mevcut senaryoda hangi L2’nin üstünlüğü var?

ARB ve OP Rekabeti!

Son birkaç ayda Arbitrum’a yaklaşırken Optimism’in performansı dikkat çekiciydi. Özellikle ilki, 15 Ağustos’taki günlük aktif kullanıcı sayısında ikincisini tersine çevirdi. Günlük işlemler açısından oyun farklıydı. Temmuz ve Ağustos aylarında OP, ARB’yi birkaç kez ters çevirdi. Bu olaylar 26 Temmuz, 8 ve 15 Ağustos 2023’te meydana geldi.

Bu durum OP’nin kullanımının ARB’nin kullanımına benzer olduğunu gösterdi. Her iki Layer 2’nin ücretleri açısından da benzer bir rekabet dikkat çekti. Son üç ayda hem OP hem de ARB’nin ücret tabloları birbirine sıkı sıkıya bağlıydı. Ancak Kilitli Toplam Değer’de (TVL) Arbitrum’un Optimism’e hakim olduğu birkaç alan vardı.

Kripto Projelerinin Verileri!

OP, TVL’sini 1 milyar doların üzerine çıkarmayı başaramadı ve yazı kaleme alındığında değeri 721 milyon dolardı. Öte yandan Arbitrum’un TVL’si 2 milyar doları aştı ancak yazının yazıldığı sırada hafif düşüşle 1,72 milyar dolara ulaştı. Aynı eğilim her iki L2’nin DEX hacimleri için de geçerliydi. Her iki token’ın fiyatları da piyasa değerleri gibi benzerdi. ARB’nin piyasa değeri yalnızca 200 milyondu ve bu da ARB’yi 38. en büyük token haline getirirken OP aynı listede 41. sırada yer aldı.

Yazı kaleme alındığında ARB 0,9457 dolardan işlem görürken OP’nin değeri 1,49 dolar seviyesinde. Ancak OP, sosyal cephede ARB’yi açıkça gölgede bıraktı. OP’nin sosyal hacminin ARB’ninkinden daha yüksek kalması nedeniyle bu, Santiment’in verilerinden de açıkça görülüyor. Optimism yayınlandığı sırada daha büyük bir yatırımcı tabanına sahip görünüyordu. Geçen ay 800.000 olan sahip sayısının 900.000’in üzerine çıktığı, ARB’nin rakamının ise 800.000’in altında kalması da bunu açıkça gösterebilir.