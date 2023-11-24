İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan Şirkete SEC Engeli!

Konuya yakın bir kaynağın aktardığına göre iflas eden kripto kredi şirketi Celsius‘un küllerinden yeni bir kripto hizmetleri oluşturmaya yönelik iddialı planı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) engellemesiyle karşı karşıya kaldı. SEC, iflas yoluyla yeniden yapılanma yoluna giden eski kripto kredi şirketinin varlıkları hakkında daha fazla bilgi talep etti.

Celsius’un Elindeki Varlıkların Önünde Duran Engel: SEC

CoinDesk’e konuşan bir kaynak, SEC’in Celsius Alacaklılar Komitesi ve Fahrenheit arasında, iflas eden borç verenin kalan varlıkları üzerine inşa edilen yeni bir kripto işinde hisse ihraç etmek için bu yılın Mayıs ayında teklif yarışmasını kazanan bir yatırım aracı arasında Celsius’un elinde tuttuğu varlıklarla ilgili bilgilerle ilgili olarak net bir karara varamadığını ve gidip geldiğini söyledi.

Söz konusu kişi, “Anladığım kadarıyla SEC bir karar vermek için daha fazla bilgi talep etti. Bunu yorumlama şeklim, SEC‘in komiteye işin çeşitli bölümleri için ne görmek istediklerini söylediği ve şimdi komitenin bu bilgilerle ne yapacaklarına karar vermesi gerektiği yönünde” dedi.

Fahrenheit’ın Durdurulan Celsius Planı

Arrington Capital, U.S. Bitcoin ve Proof Group‘u içeren yatırım aracı Fahrenheit, bu ayın başlarında bir iflas mahkemesinden yeniden yapılanma planı için onay almıştı.

Fahrenheit’ın Celsius için sunduğu ve şu an için durdurulan planı yaklaşık 2 milyar dolar değerinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘un (ETH) alacaklılara dağıtılmasının yanı sıra yeni bir şirket kurarak bu şirketin hisselerinin dağıtılması yönündeydi.

Mahkemeye sunulan bir belgeye göre kurulacak olan şirket Celsius’un Bitcoin madenciliği operasyonlarını yürütecek ve daha da geliştirecek, ETH‘leri stake edecek, diğer likit olmayan varlıklardan para kazanacak ve yeni iş fırsatları geliştirecek. Bu gerçekleşmezse onaylanan yedek plan Celsius’un varlıklarının tamamının satılarak tasfiye edilmesi yönünde.