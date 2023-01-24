Kısa süre önce dosyalanan bir mahkeme belgesine göre Genesis'in iflasından etkilenen alacaklılar listesine yeni isimler eklendi. Listeye eklenen ve öne çıkan isimler ise ABD İç Gelir Servisi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı oldu.

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Kısa süre önce dosyalanan bir mahkeme belgesine göre, kripto para kredi şirketi Genesis‘in iflasından etkilenen alacaklılar listesine yeni isimler eklendi. Listeye eklenen isimler arasında ABD İç Gelir Servisi (IRS) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) yer alması büyük dikkat çekti.

Birçok Alacaklının İsmi Gizleniyor

ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından kısa süre önce dosyalanan bir mahkeme belgesinde ABD İç Gelir Servisi ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu alacaklılar arasına dahil edildi.

Geçen hafta iflas başvurusunda bulunan Genesis Global, New York Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’ne Bölüm 11 iflas koruma başvurusunda bulunmasıyla bir süredir olması beklenen hamlesini yapmıştı. Şirket, iflas başvurusunda bulunduğunda ticari faaliyetlerini desteklemek ve yeniden yapılandırma sürecini kolaylaştırmak için “yeterli likidite” sağlamak üzere elinde 150 milyon dolardan fazla nakit olduğunu belirtti.

Şirketin alacaklılarının birçoğunun ismi gizlendi. İsimleri gizlenmeyen alacaklılar arasında hukuk şirketi Norton Rose Fulbright US LLP ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Stellar Geliştirme Vakfı yer alıyordu.

Genesis’in iflasa sürüklenmesinde dev kripto para hedge fonu Three Arrows Capital‘in (3AC) ve bir dönemin en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX‘in rolü büyük oldu. Şirket, 16 Kasım’da kredi verdiği iştirakinden para çekme işlemlerini ve yeni kredi alımlarını durdurdu. Bundan önce Genesis Global Trading, kripto para borsasının iflasının ardından türev işleri için kullandığı 175 milyon doların FTX’te kaldığını açıklamıştı.

SEC Hem Gemini’ye Hem de Genesis’e Dava Açtı

ABD’li düzenleyici SEC, 12 Ocak’ta hem Genesis’i hem de Gemini Trust’ı borç verme programı Gemini Earn aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet teklifi sunma ve satışı yapmakla suçlayarak dava açtı. ABD’li düzenleyici, bu programın bazıları ABD’de bulunan bireysel yatırımcılara sunulduğunu savunuyor.

SEC, Digital Currency Group‘un (DCG) bir parçası olan Genesis’in 2020’nin Aralık ayında Cameron Winklevoss liderliğindeki Gemini ile Gemini müşterilerine Genesis’in faiz ödeme sözü karşılığında kripto paralarını Genesis’e borç verme fırsatı sunmak için bir anlaşma imzaladığına vurgu yapıyor. Program, iki eski kurumsal ortak arasında kamuoyu önünde tartışa konusu olmuştu.