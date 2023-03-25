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  •   Heyecan Yaratan Gelişme! Yatırımcıların Favori Altcoin’i İçin Büyük Güncelleme Yayınlandı!

Heyecan Yaratan Gelişme! Yatırımcıların Favori Altcoin’i İçin Büyük Güncelleme Yayınlandı!

Yatırımcıların favori altcoin'i için büyük bir güncelleme geldi. Piyasa gözlemcileri, güncellemenin uzun vadede fiyata pozitif etki etmesini bekliyor.
11:39
25 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin geliştiricisi Michi Lumin, 24 Mart’ta en büyük köpek temalı altcoin DOGE’un protokolü üzerindeki geliştirme sürecini kolaylaştırmanın çeşitli yollarını sunan büyük güncellemeyi (v0.1.2) duyurdu. Piyasa gözlemcileri, güncellemenin uzun vadede fiyata pozitif etki etmesini bekliyor.

Güncellemenin Detayları

Dogecoin geliştiricisi Michi Lumin, yaptığı yeni duyuruda QR kodları, diğer diller, mesaj imzalama ve Windows yapıları için destek de dahil olmak üzere projeye birçok değişiklik getiren yeni güncellemeyi duyurdu. Lumin, güncellemenin hem geliştiriciler hem de geliştirici olmayanlar için dil desteğini nasıl ekleyeceğini “Libdogecoin artık birçok dilde anahtarlar ve anahtarlardan seedphrase (anahtar ifadeler) oluşturulmasını destekliyor. Geliştirici olmayanlar için bu özellik, bir yardımcı program olarak dahil edilen ‘such’ yürütülebilir dosyasında ulaşılabilir ve anahtar ifadeler oluşturmak için kullanılabilir.” dedi.

Geliştirici, Dogecoin Blockchain‘in artık görüntü üreten QR kodlarının yanı sıra mesaj imzalamayı da destekleyeceğini belirterek şunları söyledi:

Libdogecoin artık herhangi bir ek kütüphaneye ihtiyaç duymadan metin, jpeg ve png formatlarında anında QR kodları üretebiliyor. Ayrıca ‘such’ yardımcı programı da kullanılabilir. Libdogecoin artık mesaj işlemlerini imzalama ve doğrulamayı da destekliyor.

Diğer özellikler arasında Libdogecoin’in Windows’ta MS Visual Studio’ya yüklendikten sonra oluşturulmaya hazır olmasının yanı sıra, geliştiricilerin ağ özelliği ile oluşturulup oluşturulmadığını görmek için bir bayrağı sorgulama özelliği de yer alıyor.

Geliştiriciye göre, söz konusu güncelleme geliştiricilerin popüler köpek temalı kripto paranın protokolü üzerinde herhangi bir şey inşa ederken karşılaşabilecekleri bellek bütünlüğü sınırlamaları gibi birçok kalıcı soruna yönelik düzeltmeler de sunuyor.

DOGE’da Son Durum

CoinMarketCap’in verilerine göre ünlü milyarder Elon Musk’ın desteği ile ününe ün katan köpek temalı kripto para, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 3,41 düşüşle 0,07472 dolardan işlem görüyor.

DOGE, 9.91 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük köpek temalı kripto para olmaya devam ederken, en yakın rakibi 6.26 milyar dolarla Shiba Inu (SHIB) olmaya devam ediyor.

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