Heyecan Artıyor! Fiyat Tahminleri Gelirken Bitcoin Ne Yapacak?

Kripto para dünyası heyecan dolu bir Aralık ayı yaşıyor. Gelişmeler öylesine hızlı ki, hangi kripto para biriminde ne olduğunu takip etmek zorlaşıyor. Geldiğimiz noktada BTC ve Ethereum 2023 rekorları kırarken direnç ve destek noktalarına yapılan vurgular da artmaya başladı. Diğer taraftan Bitcoin için tahminler de gelmeye devam ediyor.

Bitcoin 41 Bin 500 Doları Aşarak Yeni Hedefler Belirledi

Kripto para dünyasında yaptığı paylaşımlarla bilinen Crypto4Every₿ody, bugün X’teki sayfasından paylaşım yaparak BTC’deki fiyat artışı sonrası yeni direnç ve destek seviyelerini belirledi. Crypto4Every₿ody Bitcoin’deki yükselişin kendi beklentisini aştığına dikkat çekti.

Bitcoin’in beklenmedik yükselişi kripto dünyasında heyecan yarattığı için bundan sonraki seviyelerin ne olacağı merak konusu. Analiste göre şimdi önemli destek ve direnç bölgeleri karşımızda yer alıyor. Buna göre 43 bin 100 dolarlık bir direnç Bitcoin’i bekliyor. Diğer taraftan 39 bin 400 dolar seviyesinde ise destek noktası yer alıyor.

Kripto Para Piyasasında Güven Duygusu Artıyor

Kripto para piyasasında artan güven, enflasyonun soğumasına dair işaretlere bağlanabiliyor. Ayrıca yatırımcılar arasında Federal Reserv’in faiz artırımı serisini tamamladığına dair bir inanç da söz konusu. Bu arka planın ortasında, kripto para endüstrisi, ABD spot Bitcoin ETF’lerinin potansiyel tanıtımı için BlackRock da dahil olmak üzere büyük oyuncular tarafından sunulan başvurularla ilgili güncellemeleri hevesle bekliyor.

1 Aralık itibariyle Matrixport, Bitcoin için bir yükseliş yörüngesi bildirerek fiyatın Nisan 2024’e kadar 63 bin 140 dolara ve Aralık 2024’e kadar 125 bin dolara yükseleceğini öngördü. Bu tahminler, mevcut Bitcoin rallisine ekstra bir heyecan katmanı ekleyerek kripto piyasasının geleceği için olumlu bir anlatı şekillendiriyor.

Bitcoin‘in 41 bin 500 doları aşan son yükselişi kripto dünyasına yeni bir iyimserlik aşıladı. Kripto para birimi Bitcoin için br sonraki destek ve direnç seviyeleri 39 bin 400 ve 43 bin 100 dolar olarak belirlenirken, kripto topluluğu potansiyel fiyat hareketlerine hazırlanıyor.

Federal Reserv’in kararları ve Bitcoin ETF’leri olasılığı gibi dış faktörler ortaya çıktıkça, piyasanın yörüngesi dinamik kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde daha fazla heyecan ve potansiyel kilometre taşları bekleyerek bu gelişmeleri yakından takip edecek.