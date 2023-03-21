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Polkadot (DOT), geliştirme faaliyeti açısından rakiplerini geride bıraktı. 21 Mart’ta, popüler Twitter hesabı ProofofGitHub, DOT’un günlük geliştirme faaliyetlerine göre kripto paralar listesinin başında geldiğini açıkladı.

DOT Fiyat Hareketleri!

Kripto para biriminde öne çıkan gelişme sadece bu değil, Santiment’in tablosu da Polkadot’un geliştirme faaliyeti grafiği son yedi gün içinde önemli ölçüde artarken benzer bir büyüme yaşadı. Ancak DOT’un, haftalık grafiği düşüş eğilimde olduğu için bu gelişmeye karşılık gelmedi. CoinMarketCap’e göre, DOT’un fiyatı son 24 saatte %5’in üzerinde düştü ve yazının kaleme alındığı sırada 7,1 milyar doları aşan piyasa değeriyle 6,12 dolardan işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde kripto paraların çoğu yükseliş piyasasının sonuçlarından yararlanırken, DOT fazla ivme kazanmadı. Bollinger Bantları, DOT’un fiyatının daha az değişken bir bölgede olduğunu ve bunun da hareketsiz fiyat hareketine katkıda bulunduğunu ortaya çıkardı. Bununla birlikte blok zincirinin göreceli güç endeksi (RSI) ve Chaikin Money Flow (CMF) düşüş eğilimi gösteren gerilemeler kaydetti. Ayrıca Para Akışı Endeksi (MFI) yakın zamanda bir artış kaydettiği için gelecek fiyat hareketi DOT için iyi görünebilir. MACD, piyasada token’ın fiyatını artırmasına yardımcı olabilecek bir yükseliş avantajı ortaya çıkardı.

DOT Faaliyetleri!

Polkadot’un fiyat hareketi geçen hafta yavaşlarken, son günlerde yeni bir boğa rallisi başlatma potansiyeline sahip pek çok gelişme yaşandı. Örneğin, Nova Wallet’ın en son güncellemesi, Kusama’da Polkadot OpenGov çevik delegasyonları için destek sunuyor. Ayrıca Polkadot ve Kusama için yapılmış bir tarayıcı uzantısı olan Fearless Wallet, tarayıcı uzantısını Chrome Web Mağazası’nda yayınladı. Bunun dışında KYVE Network de Polkadot ile tam entegre olduğunu duyurdu.

Gelişmeler Polkadot ekosistemi için iyimser görünse de, zincir üstü performansı yine de ayıların lehine oldu. DOT’un Binance fonlama oranı, türev piyasasındaki azalan talebi yansıtarak 21 Mart’ta keskin bir düşüş kaydetti. Polkadot’un sosyal hacmi de geçen hafta düştü, bu da kripto para alanında daha az popülariteye işaret ediyor. Fiyat düşüşüne ve diğer olumsuz ölçümlere rağmen DOT’un NFT alanının, toplam NFT ticaret sayısından da anlaşılacağı gibi, büyümeye tanık oldu.