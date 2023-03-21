Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Herkes Takip Ediyor: Popüler Altcoin Yönü Yukarı Çevirecek Mi?

Herkes Takip Ediyor: Popüler Altcoin Yönü Yukarı Çevirecek Mi?

Piyasalarda sıkça bahsedilen kripto para projesinin geliştirmeleri devam ederken fiyat hareketi artış eğilimine girecek mi?
23:30
21 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Polkadot (DOT), geliştirme faaliyeti açısından rakiplerini geride bıraktı. 21 Mart’ta, popüler Twitter hesabı ProofofGitHub, DOT’un günlük geliştirme faaliyetlerine göre kripto paralar listesinin başında geldiğini açıkladı.

DOT Fiyat Hareketleri!

Kripto para biriminde öne çıkan gelişme sadece bu değil, Santiment’in tablosu da Polkadot’un geliştirme faaliyeti grafiği son yedi gün içinde önemli ölçüde artarken benzer bir büyüme yaşadı. Ancak DOT’un, haftalık grafiği düşüş eğilimde olduğu için bu gelişmeye karşılık gelmedi. CoinMarketCap’e göre, DOT’un fiyatı son 24 saatte %5’in üzerinde düştü ve yazının kaleme alındığı sırada 7,1 milyar doları aşan piyasa değeriyle 6,12 dolardan işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde kripto paraların çoğu yükseliş piyasasının sonuçlarından yararlanırken,  DOT fazla ivme kazanmadı. Bollinger Bantları, DOT’un fiyatının daha az değişken bir bölgede olduğunu ve bunun da hareketsiz fiyat hareketine katkıda bulunduğunu ortaya çıkardı. Bununla birlikte blok zincirinin göreceli güç endeksi (RSI) ve Chaikin Money Flow (CMF) düşüş eğilimi gösteren gerilemeler kaydetti. Ayrıca Para Akışı Endeksi (MFI) yakın zamanda bir artış kaydettiği için gelecek fiyat hareketi DOT için iyi görünebilir. MACD, piyasada token’ın fiyatını artırmasına yardımcı olabilecek bir yükseliş avantajı ortaya çıkardı.

DOT Faaliyetleri!

Polkadot’un fiyat hareketi geçen hafta yavaşlarken, son günlerde yeni bir boğa rallisi başlatma potansiyeline sahip pek çok gelişme yaşandı. Örneğin, Nova Wallet’ın en son güncellemesi, Kusama’da Polkadot OpenGov çevik delegasyonları için destek sunuyor. Ayrıca Polkadot ve Kusama için yapılmış bir tarayıcı uzantısı olan Fearless Wallet, tarayıcı uzantısını Chrome Web Mağazası’nda yayınladı. Bunun dışında KYVE Network de Polkadot ile tam entegre olduğunu duyurdu.

Gelişmeler Polkadot ekosistemi için iyimser görünse de, zincir üstü performansı yine de ayıların lehine oldu. DOT’un Binance fonlama oranı, türev piyasasındaki azalan talebi yansıtarak 21 Mart’ta keskin bir düşüş kaydetti. Polkadot’un sosyal hacmi de geçen hafta düştü, bu da kripto para alanında daha az popülariteye işaret ediyor. Fiyat düşüşüne ve diğer olumsuz ölçümlere rağmen DOT’un NFT alanının, toplam NFT ticaret sayısından da anlaşılacağı gibi, büyümeye tanık oldu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Popüler Altcoine Büyük Sınav! Kritik Seviyeden Yükseliş Onayı Alacak Mı?
Popüler Altcoine Büyük Sınav! Kritik Seviyeden Yükseliş Onayı Alacak Mı?
Solana’yı Kurtarmak İçin Yaratılmıştı! Şimdi Yatırımcılarını Üzüyor! Bakın Altcoin’de Son Durum Ne?
Solana’yı Kurtarmak İçin Yaratılmıştı! Şimdi Yatırımcılarını Üzüyor! Bakın Altcoin’de Son Durum Ne?
Yatırımcıların Gözü Bu Altcoinde! Kripto Para Projesinin Fiyatı Yükselecek Mi?
Yatırımcıların Gözü Bu Altcoinde! Kripto Para Projesinin Fiyatı Yükselecek Mi?
İki Analistten Kritik Çağrı: Bitcoin’de Yatırımcılar Bu Seviyeye Odaklanmalı!
İki Analistten Kritik Çağrı: Bitcoin’de Yatırımcılar Bu Seviyeye Odaklanmalı!
Ripple’ın XRP’si Neden Yükseliyor? XRP’nin Geleceği
Ripple’ın XRP’si Neden Yükseliyor? XRP’nin Geleceği
Bitcoin Yükseldi Peki İlk 10’da Bulunan Altcoin’de Ayılar Neden Bu Kadar Güçlü? Fiyat Neden Yükselmiyor?
Bitcoin Yükseldi Peki İlk 10’da Bulunan Altcoin’de Ayılar Neden Bu Kadar Güçlü? Fiyat Neden Yükselmiyor?
Son Dakika! Dünyaca Ünlü Şirketten Açıklama Geldi: SEC Tarafından Mahkeme Celbi Aldık! Bu Sefer XRP Değil!
Son Dakika! Dünyaca Ünlü Şirketten Açıklama Geldi: SEC Tarafından Mahkeme Celbi Aldık! Bu Sefer XRP Değil!
Düşüş Devam Edecek! Bu Borsa Altcoinine Dikkat!
Düşüş Devam Edecek! Bu Borsa Altcoinine Dikkat!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Yükseldi Peki İlk 10’da Bulunan Altcoin’de Ayılar Neden Bu Kadar Güçlü? Fiyat Neden Yükselmiyor?
Düşüş Devam Edecek! Bu Borsa Altcoinine Dikkat!
21,3 Dolara Kadar Hızla Yükselebilir! Ne SOL Ne AVAX Gözler Bu Altcoinde!
DOGE Fiyat Analizi: 2023 Dogecoin Yorumları ve Dogecoin’in Geleceği
Shiba Coin Artar mı? İşte Shiba Yorumları
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023