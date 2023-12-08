Her Şeyi Biliyorlar Mı? 1 Şubat’ta BTC Fiyatını Tahmin Etmişlerdi! Matrixport’un Tahmini Nasıl Bu Kadar Yakın Oldu?

Bitcoin‘in (BTC) fiyatını tahmin etmek geçmişten günümüze kadar olan süreçte bilinmezlikler havuzunda cevabı bulmaya çalışmaktan pek de farklı olmamıştır. Yapılan binlerce analiz ve fiyat tahminine rağmen bazıları komik ve korkutucu bir şekilde doğru çıkmıştır. Peki fiyat tahmini yapan kişiler ve şirketler bunu nasıl yapıyor? Matrixport tarafından yapılan son fiyat tahmininde BTC fiyat hareketi nelere dayandırıldı?

Matrixport Bitcoin Fiyatını Bilecek Mi?

Matrixport şirketi tarafından 1 Şubat’ta yapılan 45.000 dolarlık yılsonu fiyat tahmini büyük olasılıkla gerçekleşecekmiş gibi görünüyor. Bu sebeple bu yıl yaptıkları fiyat tahmininin isabetli olduğunu söylersek pek de yanılmış olmayız. Küçük bir sapmayla da olsa yaklaşmaları sebebiyle yapmış oldukları tahmin piyasa katılımcılarından olumlu dönüş almış görünüyor.

Bitcoin, Asya’da piyasalarında güne başlanmasının ardından Cuma gününün ilk saatlerini 44.000 dolara yakın seviyelerde işlem gördü ve yaşanan yükseliş eğiliminin devam etmesi durumunda ay sonuna kadar 45.000 dolar seviyesini geçmiş olacak.

Geçtiğimiz günlerde bir rapor yayımlayan Matrixport’un araştırma müdürü Markus Thielen bu raporda şu sözlere yer verdi:

2023 Bitcoin rallisi beş aşamada ortaya çıktı. Enflasyon trendlerine bir tepkiyle başladı, ardından bir bankacılık krizi tepkisi, BlackRock’ın ETF başvurusu nedeniyle bir artış, Federal Rezerv politika değişikliklerinden bir destek ve son olarak, Bitcoin ETF’lerine ilişkin SEC düzenlemelerindeki gelişmeler Bitcoin rastgele hareket etmiyor. Kitle psikolojisi ve makro faktörlerin bir karışımı temel itici güçtür. Likidite ve piyasa yapısına ilişkin hususlar daha kısa vadeli hareketlerin anlaşılmasına yardımcı olur.

Bazı kripto para yatırımcıları bu kadar fazla kripto para varken neden Bitcoin’e bu kadar odaklandığını merak ediyor. Buna rağmen BTC yatırımcısını yanıltmadı ve yükseldi. Öncü kripto parada yılbaşından bugüne %164 artış görülürken, Ethereum ise %99’luk artışla dikkat çekti.

Thielen raporun devamında şu sözlere de yer verdi:

2022’de kripto borç verme ve borç alma platformlarının iflasları ve Mart 2023’te kripto onramp ile ilgili bankaların dağıtılmasıyla başka bir boyuta taşındı. Bireysel yatırımcılar fiat’ı kriptoya dönüştürmekte zorlandı ve bu nedenle bu yılki kripto rallisi, bireysel yatırımcıların tercih etme eğiliminde olduğu daha yüksek volatiliteli altcoin’ler yerine öncelikle Bitcoin’e odaklandı.

Şirketlerin ETF Tahminleri

Kripto para yatırımcıları şu soruyu merak ediyor. Bitcoin’in olası bir biçimde yakın zamanda onaylanacak bir ETF’ye nasıl tepki verecek? Kripto para dünyasında söylentiyi al haberi sat vakalarının çok fazla olduğu düşünüldüğünde bu durum bile yatırımcıları tedirgin etmeye yetiyor. Buna rağmen yükseliş bekleyenlerin sayısı da azımsanamayacak kadar fazla.

Spot Bitcoin ETF’nin onaylanması konusunda Polymarket’teki bir tahmin piyasası sözleşmesi, beklenilen onayın 15 Ocak’a kadar gelme ihtimalinin %77 olduğunu belirtiyor. Bloomberg tarafından ise Ocak ayında bir ETF’nin onaylanması ihtimali %90’ın üzerinde görülüyor. Piyasada söz sahibi olan analistlerin tahminlerinin doğru mu çıkacağı yoksa SEC’in konu hakkında başka bir düşüncesinin mi bulunduğu ilerleyen günlerde ortaya çıkacakmış gibi görünüyor.