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Ünlü yatırım şirketinin sahibi ve eski Facebook yöneticisi olan milyarder herkesin merak ettiği soruyu cevaplandırdı. Kripto para piyasalarının geleceği son birkaç yıldır hisse senetleri gibi risk piyasalarıyla birlikte şekilleniyor. Uzun vadede bu korelasyon bozulacak ancak bugün Fed’in hamleleri kripto yatırımcısı için son derece önemli. Ünlü

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Milyarder Chamath Palihapitiya, Fed Başkanı Jerome Powell’ın son yorumlarının ardından piyasaların geleceğine dair tahminlerde bulundu. All-In Podcast’in yeni bir bölümünde girişim sermayedarı, Başkan Powell’ın Çarşamba günü akşam yaptığı açıklamaları hatırlattı. Federal Rezerv’in gelecekteki faiz artışlarının hızını azaltmaya başladığına işaret ettiğini söyleyen Palihapitiya geleceğe umutla bakıyor.

“Aralık ayında Powell son derece şahindi ve temelde ‘Dinleyin, faizleri istediğinizden daha yüksek ve daha uzun süre tutacağız’ der gibiydi. Aradan 35-40 gün geçmeden, esasen 25 baz puanlık iki artırımımız kaldığını ve esasen inişe geçmeye çalışacağını söyledi. Gerçek şu ki temelde teslim oldu. Piyasa da esasen ‘Tamam, bu işin sonuna geldik’ dedi. Bunu daha önce de konuşmuştuk ancak piyasalar, bunu yapabileceğinizin netleşmesinden altı ila dokuz ay önce dibe vurma eğilimindedir. Dolayısıyla, kısa vadede yarışa biraz uzağız.”

Ünlü milyarder Fed’in artık yolun sonunda olduğundan emin ve bu da bize orta vadede piyasaların hızla yükselebileceğini söylüyor.

Bitcoin Yorumu

Palihapitiya‘ya göre kripto para piyasaları 2018 sonu ile 2019 başı yaptığına benzer şekilde hızlı bir yükseliş görebilir. Milyarder yatırımcı Fed’in özellikle Çin cephesinde gelen resesyon sinyalleriyle piyasayı kandırmaya çalıştığını düşünüyor. Ancak bu olmadı ve tüm piyasalar yükselişe geçti. Kısa vadede geçiş dönemi biraz acı verici olsa da Chamath artık en kötü günlerin geride kaldığına inanıyor. Eğer haklı çıkarsa Bitcoin’in bu yıl en azından 45.000 dolarlı seviyeleri aşması gerekecek.

Önceki döngüleri de hatırlarsak düşüşün hiç bitmeyeceğine inanan çok fazla yatırımcının olduğunu görürüz. Ancak işler normale döndüğünde kripto paralar çoktan yükselmiş olur. Eğer küresel ekonomi geçmişte tekrar ettiği döngülerin dışına çıkıp bambaşka bir sürece girmezse Bitcoin’in 4 yıllık döngüleri bize 2026 yılına kadar yükseliş vadediyor. Düşüş yıllarının ortalama dip hesaplamalarını dikkate alırsak 2026 yılında Bitcoin fiyatının 100.000 dolar seviyelerinde dibi görmesi gerekecek. Peki önceki üç yılda ulaşacağı zirve? Bunun önü küresel benimsemenin ne denli olacağına göre değişir. Belki de 500.000 dolarlık hedeflerin önümüzdeki yıllarda gerçekleştiğini görürüz? Veya geçmiştekilere benzer hızda büyümeler (kümülatif değer devasa seviyelere ulaştığından artık bitmiştir ve 100.000 dolar seviyesinde bir zirve bizim gerçek tavanımız olur.