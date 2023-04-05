Ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ın resmi logosu mavi kuşunu Dogecoin'in simgesi ile değiştirerek köpek temalı altcoin piyasasında önemli bir etkiye neden oldu. İşte Nisan ayında sert yükselmesi beklenen 3 altcoin.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Ünlü milyarder Elon Musk, Twitter’ın resmi logosu mavi kuşunu Dogecoin’in simgesi ile değiştirerek köpek temalı altcoin piyasasında önemli bir etkiye neden oldu. Beklendiği gibi en büyük köpek temalı altcoin Dogecoin (DOGE) büyük bir yükseliş yaptı ve bu yükseliş diğer köpek temalı altcoin‘lerde de bu yükselişin başlamasını sağladı. Sürpriz şekilde gelen yükseliş köpek temalı altcoin’lerin kaybettikleri zemini geri kazanmalarına ve bir süredir piyasa üzerinde etkisini gösteren sessizliğin bozulmasına neden oldu.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin fiyatı, 3 Nisan’da yatırımcıların mavi kuşlu Twitter logosunun yerini Dogecoin’in simgesinin aldığını görmesiyle büyük yatırımcı akınıyla karşı karşıya kaldı. Sonuç olarak, altcoin’in fiyatı yüzde 20’nin üzerinde bir ralli yaparak beş aydır varlığını gösteren yükseliş formasyonu düşen takozun direnç trend çizgisini geçti.

Bu kırılma, DOGE fiyatını 0,11 dolardaki potansiyel hedeflere iterek trendin tersine dönmesinin öncü bir işareti oldu. Bununla birlikte, altcoin’in fiyatı şu anda 0,096 dolar seviyesinde işlem görüyor ve günlük muma bağlı uzun fitil kısa vadeli yatırımcıların heyecanına ortaya koyuyor.

Potansiyel bir satış baskı Dogecoin’in yüzde 12,7 düşmesine ve trend çizgisini tekrar ziyaret etmesiyle sonuçlanabilecek olsa da formasyonun kırılımı yükselişin devam edebileceğini gösteriyor.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu fiyatı üç hafta boyunca 0,0000106 dolardan 0,0000102 dolara kadar uzanan akümülasyon bölgesinde hareket etti. Piyasada artan FUD ile birlikte altcoin’in fiyatı satıcıların daha yüksek seviyeyi savunmaya devam ettiğini ve yatay bir trendin devam etmesi için güçlü bir ihtimal olduğunu gösteren 0,0000106 dolar direncinde daha yüksek noktada fiyat reddi mumları bırakıyor.

Bununla birlikte, yükselen Göreceli Güç Endeksi (RSI) eğimi akümülasyonun kuvvetinin kademeli olarak arttığını yansıtıyor ve bu alıcıları 0,0000106 dolar engelini aşmaya dönük pozisyon almaya teşvik ediyor. Söz konusu dirençten gelecek potansiyel bir yükseliş kırılması, biriken yükseliş momentumunun serbest kalmasını ve SHIB fiyatının yüzde 20’nin üzerinde yükselerek 0,000014 dolar seviyesine ulaşmasıyla sonuçlanabilir.

Floki (FLOKI)

Floki Inu fiyatı, düşen trend çizgisinin etkisi altında beş hafta süren bir düzeltmeden geçti. Bununla birlikte, Dogecoin fiyatının hızla yükselmesinin neden olduğu fiyat hareketliliğinin etkisiyle Floki fiyatı 3 Nisan’da söz konusu direnci geçti. Bu yükseliş kırılması, önceki toparlanmanın yeniden başladığına işaret ederek FLOKI‘de güçlü yükselişin başlamasına neden olabilir.

Altcoin’in fiyatı kırdığı trend çizgisinin üzerinde sürdürülebilirlik gösterecek olursa alıcılar uzun süredir yaklaşan fincan ve kulp formasyonunun 0,00006 dolardaki boyun çizgisi direncine yeniden meydan okumak için yüzde 70’i aşan bir ralliyle karşı karşıya kalabilirler.