Sürekli gelişen kripto para dünyasında fırsatlar genellikle en beklenmedik anda ortaya çıkar. Bir sonraki kripto boğa döngüsünün başlamasını sabırsızlıkla beklerken, zeki yatırımcılar henüz tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmamış bir dizi dijital varlığa göz atıyor.

Bu makalede, 15 Eylül’de yapılan bir analizin ardından, bir sonraki kalkıştan önce kripto portföylerini güçlendirmek isteyenlerin dikkatini çekmeyi hak eden 1 doların altında fiyatlandırılan 3 kripto para birimine ışık tutuyoruz.

XRP (XRP) Kaç Dolar?

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, XRP (XRP) şu anda yatırımcıların en çok gözleri önünde bulunan kripto paralar arasında kendisine yer bulmuş durumda. Her şeyden önce XRP, piyasa değerine göre en büyük 5. kripto para birimi olarak yoluna devam ediyor ve şu anda 0,5 doların altında, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,84 doların çok ama çok uzağında %86 daha düşük seviyede işlem görüyor.

Temmuz ayında 0,8 doların üzerine çıkan dikkat çekici yükselişinde de dikkat çekildiği üzere, XRP için potansiyel olduğu da olasılıklar arasında. Yine de, gelecekteki fiyat hareketinin çoğunun Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı uzun süredir devam eden yasal mücadelesinde ikinci kez galip gelme ihtimaline bağlı olduğunu da belirtmek önemli olacaktır.

Bunların yanı sıra haftanın başında Ripple’ın CEO’su dava konusunda ‘çok iyimser’ olduğunu yineleyerek, “gerçeklerin ve hukukun” hala blockchain şirketinin tarafında olduğuna dair cesaret verici sözlerini kamuoyu ile paylaştı. Yazım saatine göre, XRP son 24 saatte %1,8 artışla 0,49 dolardan işlem görüyordu. Kripto varlığı haftalık bazda yaklaşık %1,4, aylık bazda ise %20’den fazla değer kaybettiğini vurgulamakta fayda var.

Cardano (ADA) Kaç Dolar?

Cardano (ADA) geliştirme faaliyetlerine ve tanınırlığına rağmen 2023’te en kötü performans gösteren büyük altcoin’lerden biri durumunda. Buna rağmen kripto para takipçilerinden önemli ölçüde ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle, ADA’nın yeni benzersiz cüzdan adreslerinin sayısı son aylarda önemli ölçüde artarak Ağustos sonunda 4,2 milyonu adedi aştı ve bu da topluluğun projeye olan güveninin bu yılki durgun performansından etkilenmediğini gösteriyor ki boğa sezonunda bu çok farklı durumlara yol açabilir.

Bununla birlikte, Cardano’nun yerel token’ı için, özellikle de kritik 0,24 dolar seviyesini koruyamazsa, aşağı yönlü riskler devam edebilir. Yazının yazıldığı sırada ADA, son 24 saatte %0,9 düşüşle 0,2474 dolardan işlem görüyordu. Altcoin haftalık bazda yaklaşık %2,7 ve son 30 günde %14’ten fazla değer kaybetti. Öte yandan, mevcut fiyatının Eylül 2021’de ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,1 dolardan %91 daha düşük fiyat seviyesinde olması yatırımcıları iştahlandırıyor olabilir.

VeChain (VET) Kaç Dolar?

Son olarak, VeChain ağının yerel kripto para birimi olan VET, son zamanlarda kripto yatırımcılarının dikkatini fazlasıyla çekiyormuş gibi görünüyor. Bu kripto varlık, haftalık grafiklerde %10’dan fazla artış göstererek en iyi performans gösteren kripto token’lardan birisi oldu.

Bu yükselişte Coinbase’in 12 Eylül’de VET ve diğer VeChain token’ı VeThor (VTHO) için destek ekleyeceğini duyurması etkili olmuş gibi görünüyor. Doğal olarak, listeleme VeChain’in büyük kitlelerce benimsenmesinde önemli bir rol oynayabilir ve bu da projenin token’ları için önemli bir fiyat tetikleyicisi haline de gelebilir. VET son 24 saatte %4,2 artışla 0,02 dolar, haftalık bazda %10,2 ve aylık bazda %6’dan fazla düşüş gösterdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.