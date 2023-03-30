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Haziran Kritik! Çin’den Web3 ve Kripto Paralar İçin Yeni Güzel Haberler!

Kripto para piyasaları ve Web3 Asya tarafından yeniden kucaklanıyor ve fonlar şimdiden harekete geçti.
11:37
30 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çin madenci yasağının ardından Bitcoin madencilerine kucak açan batı şimdi kripto şirketlerine baskı uyguluyor. Bugünlerde de tam tersi şekilde doğu ülkeleri kripto paraları kucaklıyor. Üstelik Asya bölgesindeki parasal genişleme sinyalleri bölgedeki yatırımcıların ilgisiyle piyasalarda yeni bir yükseliş dalgasını başlattı. Peki Çin cephesinde son durum ne?

Çin Kripto Paralar

Hong Kong hali hazırda Çin’in bir bölgesi ve Haziran ayında kripto paralara yatırım yapmak isteyenler için sınırları genişletecekler. Nitelikli olmayan bireysel yatırımcılar dahil herkes Hong Kong bölgesinde kripto paralara ve web3 şirketlerine yatırım yapabilecek. Daha da önemlisi bölgedeki fonların kriptoya girişine izin verilecek. Web3 dönüşümünde geride kalmak istemeyen Çin, Hong Kong eliyle bu pazarda yerini alacak. Kabaca 500 milyar dolarlık potansiyel yatırımcı girişi kripto paraları karşılayacak.

Tüm bunlar olurken bölgeden yeni iyi haberler de geliyor. Yatırım şirketleri şimdiden Web3 markalarına yatırım yapmak için fonlar oluşturuyor. Üstelik bu fonların büyüklüğü azımsanacak gibi de değil.

Web3 Yatırım Fonu

Hong Kong yeniden kripto pazarına açılırken, yerel yatırımcılar dijital endüstriyi finanse etmek için 100 milyon dolarlık bir fon başlatıyor. ProDigital Future adlı yeni fon, bölgesel pazara yönelik erken aşama Web3 şirketlerini hedefleyecek. 30 Mart tarihli bir rapora göre ProDigital Future yarı yıl fon toplama dönemini 30 milyonla kapattı. Ancak 2023 yılı sonuna kadar 100 milyon dolar toplamayı planlıyor. Fon, Hong Kong merkezli sermaye şirketi SAIF Partners’ın ortaklarından Ben Ng ve Çin’den uzun süredir teknoloji yatırımcısı olan Curt Shi tarafından yönetiliyor. Bu noktada, Sunwah Kingsway Capital Holdings ve Golin International Group fonu desteklemek için çoktan devreye girdi.

Bay Shi’nin gazetecilere söylediğine göre, yatırımcılar paralarını kripto projelerine yatırma konusunda temkinli olsalar da şu ana kadar fon toplama süreci “nispeten sorunsuz” geçti. ProDigital Future’a yalnızca Hong Konglu yatırımcıların değil, Çin, Avustralya ve Singapur’dan bazı aile ofislerinin de katıldığı bildirildi. ProDigital Future halihazırda metaverse şirketi GigaSpace ve Avustralya’da şu anda gizli modda faaliyet gösteren dijital bir futbol ligi olan One Future Football ile birlikte altı dijital varlık projesine yatırım yaptı.

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