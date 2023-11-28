BITCOIN (BTC)

Hazır Olun! Ünlü Şirket Yeniden Yükselişe Geçen Bitcoin İçin Rakam Verdi!

Özet

  • Ünlü piyasa analitiği platformu Wolfe Research, Bitcoin'de son düşüşünün bir sonraki yükselişin hazırlığı olduğunu ileri sürdü.
  • Şirkete göre Bitcoin'deki son düşüş, yüksek risk-ödül oranıyla satım alım fırsatı sundu.
  • Wolfe Research göre Bitcoin için sırada hedef seviye 40 bin dolar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Ünlü piyasa analitiği platformu Wolfe Research yayımladığı son piyasa yorumda Bitcoin‘in (BTC) fiyatındaki son geri çekilmenin bir sonraki yükselişin hazırlığı olabileceğini ileri sürdü. Wolfe Research’ün tezine göre son düşüş BTC almak için iyi bir satın alım fırsatı sunuyor.

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Bitcoin (BTC) Fiyatı Yüksek Risk-Ödül Senaryosu SunuyorBitcoin ETF’si ve Blok Ödülü Yarılanması

Bitcoin (BTC) Fiyatı Yüksek Risk-Ödül Senaryosu Sunuyor

Kasım ayı Bitcoin için oldukça hareketli geçti ve olumlu gelişmelerin bir araya gelmesiyle en büyük kripto para satın alım baskısı altında kaldı. Bu baskıyla BTC’nin fiyatı 24 Kasım’da 38 bin 400 dolara kadar çıktı.

Bitcoin ayı olumlu bir fiyat seviyesinde kapatma mücadelesi verirken karşı karşıya kalınan düşüş baskısı fiyatı psikolojik olarak önemli olan 40 bin dolar seviyesinin üzerinde tutma çabasının önüne geçti. Wolfe Research‘e göre fiyattaki son düşüş riskleri göze alabilenler için yüksek risk-ödül oranı veren, önemli bir satın alım fırsatı oldu.

Wolfe Research’ün öngörüsü BTC için sıradaki hedef seviyenin 40 bin dolar olduğu yönünde. Bu öngörü en büyük kripto para için aşırı iddialı bir öngörü değil ki bu seviye en son 12 Mayıs 2022 tarihinde görülmüştü. Yapıcı düzenlemeler ve artan benimsenmeyle genel olarak toparlanan koşullarla bu seviyenin yeniden görülmesi beklenebilir. Wolfe Research’ün öngörüsü oldukça makul duruyor ki son haftalarda birçok piyasa gözlemcisi de fiyatın bu seviyeye hatta ötesine yükseleceği yönünde görüş bildiriyordu.

Bitcoin ETF’si ve Blok Ödülü Yarılanması

Şu anda piyasanın gerçekleşmesini dört gözle beklediği ve Bitcoin’in fiyatını artırabilecek iki önemli faktör bulunuyor. Bunlardan ilki ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) bir spot borsa yatırım fonuna (ETF) onay vermesi. BlackRock, Fidelity Investments, VanEck ve Bitwise gibi devlerin spot Bitcoin ETF’lerini onaylatma yarışına girişmesi sonrası Bloomberg analistleri en büyük kripto para için bir ETF’ye Şubat 2024’e onay çıkma ihtimalinin yüzde 90 olduğunu değerlendiriyor. Bu onayın gelmesi halinde kurumsal sermayenin kripto para piyasasına akışının önü açılacağı ve bu akışın sonucunda Bitcoin’in fiyatının yeni zirvelere çıkması bekleniyor.

Bitcoin’in fiyatını artırabilecek ikinci faktör olarak ise hızla yaklaşan blok ödülü yarılanması gösteriliyor. Nisan 2024’de gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanmasıyla madencilerin çıkardıkları blok başına BTC cinsinden aldıkları ödül miktarı 6.25 BTC’den 3.125 BTC’ye düşecek. Blok ödülü yarılanmasıyla Bitcoin’in emisyon oranı etkili bir şekilde azalacak, kripto kralının deflasyonist durumu güçlenecek ve potansiyel olarak fiyat artışının önü açılacak.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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