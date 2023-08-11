Kripto para analisti Michael van de Poppe, amiral gemisi kripto para biriminin önemli bir direnç seviyesinin altında seyrederken Bitcoin ile ilgili yükseliş eğilimini iddia ediyor. Potansiyel bir yukarı yönlü harekete atıfta bulunan Van de Poppe, Twitter takipçilerine Bitcoin’in “bir partiye yakın” olduğunu belirtti.

“BTC’de Konsolidasyon Süreci!”

Geniş çapta takip edilen kripto para analisti ayrıca paylaştığı bir grafikte rallinin 30.000 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyattan başlayabileceğini belirtti. Ayrıca Van de Poppe’ye göre, 29.700 doların altındaki bir fiyat, Bitcoin’in konsolide olduğunu gösteriyor. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin partisi 29.700 doları kırdığımızda başlıyor. O zamana kadar sadece konsolidasyon.

Yaygın olarak takip edilen kripto para analisti, ABD’de spot Bitcoin ve Ethereum (ETH) borsa yatırım fonlarının (ETF) potansiyel yetkilendirmesinin piyasa için bir katalizör görevi göreceğini de öne sürdü. Uzman konu hakkında şunları söyledi:

ETF’ler hemen köşede. Piyasaları harekete geçireceği için sandığınızdan çok daha büyük. Bitcoin ve Ethereum için alabildiğiniz kadar dip satın alın.

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Van de Poppe ayrıca BlackRock’un bir spot Bitcoin ETF’si için başvuruda bulunmasının ve PayPal’ın bir stablecoin’i açıklamasının ardından amiral gemisi kripto para biriminin 34 ayın en düşük seviyesi olan yaklaşık 12.000 doların altına düşme olasılığı konusunda şüphelere dikkat çekerek şunları vurguladı:

2023’te en büyük varlık yöneticisi Bitcoin ETF için başvurdu. 2023’te en büyük fintech şirketi bir stablecoin çıkarıyor. Yine de Bitcoin’in 12.000 dolara çıkacağını düşünüyorsunuz. Tekrar düşün.

Daha geniş kripto para piyasasına dönen Van de Poppe, bir grafikte toplam kripto para piyasası kapitalizasyonunun mevcut 1,23 trilyon dolardan 1,5 trilyon doların üzerine çıkabileceğini öne sürerek açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: