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Hazır Olun! Bu Altcoinde Tarih Tekerrür Ederse Artış Görülebilir!

Bu kripto para biriminde tarih tekerrür ederse ciddi fiyat artışları görülebilir! Altcoin adına kritik olan destek ve direnç bölgeleri hangisi?
21:55
7 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının popüler altcoini olan Quant’ın (QNT) fiyatı 17 Ekim tarihinde başlayan düzeltmeyi tamamladı mı? Eğer öyleyse bir sonraki yukarı yönlü hareket kripto para birimini hangi seviyelere ulaştıracak?

QNT Düzeltmesi Tamamlandı Mı?

Günlük zaman çerçevesinden yapılan teknik analizlere göre QNT fiyatının, 13 Haziran tarihinde başlayan yukarı yönlü hareket kripto para birimini 17 Ekim’de 228 dolar seviyesine kadar ulaşmasını sağladı. QNT’nin fiyat hareketi bilindik herhangi bir formasyon izlemezken, 13 Ekim tarihinde 150 dolar alanından ayrıldı. Mevcut konumda uzmanlar token’ın fiyatının destek olarak doğrulaması gerektiği bir süreçte olduğunu belirtiyor.

Kripto para birimi 150 dolarlık alan da 0,382 Fib geri çekilme ile destek seviyesine çok yakın. Ayrıca günlük göreceli güç endeksi (RSI) uzun vadeli yükseliş eğilimi çizgisine ulaştı. Sonuç olarak analistlerin QNT’nin mevcut seviyesinin bir yükseliş ivmesinin başlangıcında olabileceği yönünde iddiaları mevcut. Bu nedenle uzmanlarda, QNT’nin günlük zaman çerçevesinde yukarı yönlü bir fiyat artışı görüşleri hakim. Ayrıca QNT için dalga sayısı yükselişte ve 270 dolara doğru yukarı yönlü bir hareketi desteklediği belirtilerek QNT fiyatının dördüncü dalgasının geri çekilmesini tamamladığı öne sürüldü.

Fiyat Analizi

Bununla birlikte tüm bu pozitif düşüncelere ek olarak uzmanlar kripto para biriminin mevcut seviyesinin yaşanan düzeltmenin tamamlanması için ideal olduğunu belirtti. QNT fiyatı, birinci ve ikinci dalgaların yükseklerini birleştiren kanalın tam ortasında işlem görüyor. Ayrıca 151,20 doların altına, üçüncü dalganın tamamlanması için geçen sürenin tam olarak yarısında ulaşıldı. Sonuç olarak, Quant fiyatının mevcut konumda beşinci dalgaya başlamasının mümkün olduğu öne sürüldü. Yanı sıra analistler yükseliş ivmesinin doğrulanması sonucunda fiyat için en olası hedefin 269-275 dolar arası olduğunu belirtti.  Ancak 133 dolarlık birinci dalganın altına bir düşüş, bu belirli dalga sayısını geçersiz kılabilir ve Quant’ın fiyat tahminini yükseltebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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