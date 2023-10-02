  Hazır Olun! Bitcoin Yaptığı Son Kırılma İle O Seviyenin Kapısını Araladı!

2023’ün 4. çeyreğine harika bir başlangıç yapan Bitcoin (BTC), Uptober olarak adlandırılan Ekim ayıyla birlikte yükselişe geçti. Bitcoin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 4,56 yükselişle 28 bin doların üzerinde işlem görüyor. Teknik görünüme göre bu durum BTC’nin fiyatının 31 bin dolara kadar yükselmesinin kapılarını aralıyor. Bu yatırımcıların mevcut seviyelerden yüzde 10’luk bir fiyat artışına daha hazır olmalarının yerinde olabileceği anlamına geliyor.

Bitcoin’in Fiyatının Güncel Görünümü

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 552 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük kripto paranın 28 bin 348 dolardan işlem gördüğü görülüyor. Yaşanan kırılma ile Bitcoin, yükseliş işareti olan 200 günlük hareketli ortalamasını da aşmayı başardı.

Alıcıların 28 bin dolarda bulunan 200 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaları etkili bir şekilde aşması halinde Bitcoin’in fiyatında ek bir artış olması beklenebilir. Yatırımcıların karşı karşıya olduğu bir sonraki zorlu direnç ise 30 bin dolar seviyesinde ve bazı piyasa analistleri şimdilik yeşil mum oluşumunun peşinden gitmenin akıllıca olmayacağını düşünüyor.

Bitcoin’in Zincir Üzeri Göstergeleri Güç Gösteriyor

Bitcoin için 12-18 Aylık UTXO’da gerçekleşen fiyat 27 bin 950 dolar seviyesinde ve bu zaman dilimi içinde Bitcoin satın alan yatırımcıların ortalama satın alma fiyatıyla uyumlu olarak başabaş noktasını geldiğini gösteriyor. Bununla birlikte, 6-12 Aylık UTXO’da gerçekleşen fiyat ise mevcut piyasa fiyatından daha düşük ve bu belirli grup için karlılığa işaret etmektedir.

Kripto para borsalarına olan girişlerin UTXO yaş bantları verileri yatırımcı duyarlılığına ilişkin değerli bilgiler sunuyor. Uzun süren gerçekleşmemiş zarar dönemlerine rağmen, 12-18 aylık UTXO grubu satmak için acele etmek yerine BTC satmadan tutarak güç gösteriyor. Bu durum Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline duyulan güvenin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Tersine, şu anda karın tadını çıkaran 6-12 aylık UTXO grubu ise kripto para borsalarında aktif olarak satış yapıyorlar.

Bu iki yatırımcı grubunun farklı davranışları, Bitcoin’in gelecekteki yörüngesine duyulan farklı güven seviyelerinin altını çiziyor. 12-18 ay boyunca elinde BTC tutan yatırımcılar, başa baş noktasına ulaştıktan sonra bile satmamayı tercih ettikleri için Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline güçlü bir inanç duyuyor gibi görünmektedir. 12-18 aylık UTXO grubunun kripto para borsalarına olan minimum BTC girişi, satış baskısının azaldığını gösteriyor ve gerçekleşen fiyatlarının Bitcoin’in fiyatı için önemli bir direnç seviyesi oluşturmayabileceğine işaret ediyor.