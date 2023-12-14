Kripto Para

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Yeni Kripto Para Açıklaması: Son Aşamada!

Özet

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto paralara ilişkin yasa çalışmasının son aşamaya geldiğini belirtti.
  • Yasada öncelikle kripto paraların tanımının yapılacağını ve SPK yasasında değişikliklere gidileceğini açıkladı.
  • Şimşek ayrıca vergi yasalarında önemli değişiklikler yapacaklarını, vergi tabanını genişleteceklerini ifade etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Hürriyet’in geleneksel kahvaltı sohbetine konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önemli açıklamalarda bulundu. Kripto paralara ilişkin yasa çalışmasına da değinen Şimşek, çalışmada son aşamaya gelindiğini söyledi.

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Kripto Paralar İçin Öncelikle Tanım YapılacakVergi Yasalarında Önemli Değişiklikler Yolda

Kripto Paralar İçin Öncelikle Tanım Yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto para ilişkin yasa çalışmasının son aşamaya gelindiğini açıkladı. Şimşek kripto paralara ilişkin yasada öncelikle tanım yapılacağını, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yasasında da değişikliğe gidileceğini belirterek şunları söyledi:

Kripto para değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar şeklinde tanımlanıyor. Kripto para hizmet sağlayıcısı, kripto para saklama hizmeti tanımları yapılıyor. Platformların işleyişine yönelik düzenlemeler öngörülüyor.

Uzun zamandır üzerinde çalışılan kripto paralara ilişkin yasa tasarısının 2024’ün ilk çeyreğinde Meclis’e sunulması bekleniyor.

Vergi Yasalarında Önemli Değişiklikler Yolda

Dahası Şimşek vergi yasalarında önemli değişiklikler yapacaklarını ve temel vergi reformlarını gerçekleştireceklerini açıkladı. Şimşek, vergi tabanını genişletme, dolaysız vergilerin payını artırma, vergilendirmede basitleştirme, etkin olmayan istisnaları kaldırma, kayıtdışılıkla mücadele, vergi uyumunu artırma, vergi güvenliğini artırma ve döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik etme amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Ayrıca, vergi mevzuatındaki tüm istisnalar ve indirimlerin gözden geçirildiğini, kayıtdışılıkla mücadelede somut adımlar atıldığını ifade etti. Şimşek, gelecek yılın ikinci yarısından itibaren güçlü bir dezenflasyon olacağını ve bu yılın Temmuz ayında depremle ilgili alınan vergi artışlarının seneye olmayacağını söyledi.

Para politikasının gecikmeli etkilerine dikkat çeken Şimşek, yeniden değerleme oranı çalışması yaptıklarını ve enflasyonun düşük kalemlerde yeniden değerlemenin, yüksek kalemlerde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hedef enflasyonunun dikkate alınmasını içeren bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Son olarak, Şimşek, ekonomide atılan adımların sonuç verdiğini belirterek, programı sabır ve kararlılıkla uygulayacaklarını ve doğru yolda olduklarının altını çizdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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